Украина оставила Запад без снарядов

Lidovky: запасы снарядов исчерпаны, а мощностей для их производства на Западе не хватает

Странам НАТО не хватает снарядов калибра 155 миллиметров, в которых остро нуждается и Украина, пишет Lidovky. Это касается и США, где их выпускают всего два завода на всю страну. Быстрое увеличение производства возможно, но оно не обойдется без технических трудностей.

Штепан Гобза (Štěpán Hobza)

Стандартный натовский артиллерийский 155-миллиметровый снаряд — своеобразный "золотой грааль" вооруженного конфликта на Украине. Однако производственных мощностей западных государств остро недостает.

Уже 14 месяцев продолжается вооруженный конфликт на Украине. Он подтвердил, что крупные конвенциональные конфликты все еще возможны. Но вместе с этим также возрос спрос на конвенциональные артиллерийские снаряды, которые зарекомендовали себя на украинском фронте как одно из основополагающих средств для успешного сопротивления противнику.

Однако исключительно необходимых снарядов калибра 155 миллиметров государствам НАТО сейчас остро недостает. Это касается и США, где боеприпасы такого типа способны выпускать всего два завода на всю страну.

Западные государства уже поставили Киеву приблизительно полтора миллиона снарядов означенного калибра. Причина их "популярности" заключается, говоря простым языком, в идеальном балансе между поражающим действием и дальностью. Орудия малых калибров стреляют дальше, но их действие на месте детонации совсем невелико. Так, например, они не уничтожат современный танк или укрепленную огневую позицию. Орудия большего калибра обладают слишком малой дальностью, чтобы их можно было использовать для обстрела с позиций на современном поле боя.

Хотя снаряды 155-миллиметрового калибра образуют основу артиллерии армий стран-членов Североатлантического альянса, это отнюдь не означает, что их у НАТО неисчерпаемые запасы. Как раз наоборот. Стратегическая доктрина альянса не предусматривала продолжительный конвенциональный конфликт на границах НАТО, то есть не предусматривалась и необходимость накапливать соответствующие запасы боеприпасов. Требуемое быстрое увеличение производства не то чтобы невозможно, но оно не обойдется без технических трудностей.

Пенсильвания и больше никто

Например, французский оборонный завод "Некстер", который производит эти снаряды преимущественно для своих гаубиц "Цезарь", планирует с 2025 года увеличить производство до 150 тысяч единиц в год, а это втрое больше, чем до начала вооруженного конфликта на Украине. Европейский Союз, в свою очередь, в начале марта принял решение выделить на закупку артиллерийских снарядов для Украины два миллиарда евро, и в том числе эти деньги пойдут на расширение производства. Правда, пока неясно насколько.

В США снаряды калибра 155-миллиметров производят всего два завода. Один из них находится в городе Скрантон штат Пенсильвания, в том числе известном как родина президента Джо Байдена. Второй завод находится в близлежащем городе Уилкс-Барре. Производство снарядов зависит от них, прежде всего, потому, что только в Пенсильвании якобы могут производит стальной корпус снаряда, который требует тонкой обработки.

Оба завода подписали контракты в общей сложности на 24 тысячи снарядов в месяц. Вот только украинская артиллерия расходует их за то же время почти в четыре раза больше - около 90 тысяч. Американская армия разместила в Пенсильвании заказ на 217 миллионов долларов с целью увеличения производства. Но государство и владелец заводов "Дженерал Дайнемикс" до сих пор не объявили, насколько эта сумма реально сможет увеличить производство.

Запрос к союзникам

Поэтому США обращаются ко всем, к кому только можно. Например, осенью прошлого года Министерство обороны США приняло решение, что на Украину будут отправлены и те боеприпасы, которые Соединенные Штаты Америки хранят на территории Израиля. Решение о передаче примерно 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров Вашингтон принял еще тогда, когда во главе израильского правительства стоял Яир Лапид (в декабре 2022 года на посту премьер-министра его сменил Биньямин Нетаньяху). Лапид, несмотря на опасения испортить отношения с Москвой, согласился на отправку этих боеприпасов на Украину.

Операция была щекотливой и с политической точки зрения, поскольку Израиль до сих пор ограничивал свою поддержку Киеву в основном вербальной критикой российской агрессии и поставками гуманитарной помощи, а также средств защиты. Тель-Авив старается поддерживать с Москвой хотя бы базовые рабочие отношения, в том числе из-за своих авиаударов по целям в Сирии, где у России есть свой контингент.

Две недели назад США также подписали договор о займе полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров у Южной Кореи. Слово "продажа" отсутствует в контракте, скорее всего, потому, что официально в рамках своей политики Сеул отказывается поставлять оружие и боеприпасы на Украину, что касается также продажи в третьи страны, которые затем могли бы отправить боеприпасы в Киев.

Снаряды 155-миллиметрового калибра стали стандартным артиллерийским боеприпасом армий членов НАТО приблизительно 20 лет назад. Тогда они начали переориентировать на них свою артиллерию и унифицировать калибры в рамках альянса. В связи с этим, в частности, с вооружения сняли ряд устаревшие крупнокалиберные гаубицы, например американских самоходных установок М110, которые в последний раз стреляли во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Какими бы популярными сейчас ни были снаряды калибра 155 миллиметров, они не относятся к новшествам, ведь боеприпасы этого калибра французская сухопутная артиллерия применяла еще до Первой мировой войны.