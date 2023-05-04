В офисе Зеленского признали, что Киев часто вынужден дорабатывать старое оружие Запада

Главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал статью издания Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Италия в этом году передала Украине, оказались не пригодны к боевым действиям

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Украина зачастую вынуждена дорабатывать поставляемые Западом вооружения, которые долгое время хранились на складах. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в среду интервью в газете Corriere della Sera.

"Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют очевидной оперативной модернизации. Это нормальная практика - всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами, и, учитывая срочную необходимость доставки оружия на фронт, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине. Понятно, что идеальным вариантом было бы получать готовое к использованию оружие, но давайте будем реалистами, мы всегда готовы его ремонтировать и восстанавливать", - сказал он, комментируя публикацию издания Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Рим в этом году передал Киеву, оказались не пригодны к боевым действиям.

Подоляк не стал приводить подробности о поставках на Украину неисправного оружия, в том числе из других стран. Отвечая на вопрос о том, получила ли Украина из Италии зенитный ракетный комплекс SAMP-T, он отметил, что "период подготовки персонала и ввода в эксплуатацию длительный".

Ранее Минобороны Италии сообщило, что украинские власти изначально запрашивали у республики снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Было выпущено пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте нового созыва, и уже новое правительство утвердило еще один пакет поставок. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд.