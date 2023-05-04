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ТАСС

В ВСУ признали, что главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника

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Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По словам представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, в этой связи Киев нуждается в усилении западными системами противовоздушной обороны

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Советская техника остается основой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в среду заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Старые советские образцы техники сегодня еще продолжают быть, собственно, той основной силой, которая сдерживает авиацию", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В этой связи Украина нуждается в усилении западными системами ПВО, подчеркнул Игнат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ почти израсходовали запасы ракет для систем ПВО, произведенных еще в советское время. Он указал, что Украина не производит к ним ракет, и не может их просить, поэтому необходимы западные аналоги.

Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. В декабре 2022 года США объявили о новом пакете военной помощи на сумму 1,85 млрд долларов, в него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 5 января стало известно, что Германия также предоставит Украине дополнительную батарею Patriot. Но и после этого украинский президент Владимир Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины. 21 апреля командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук сообщил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, поставленный Киеву Западом, уже находится на боевом дежурстве. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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