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ТАСС

Ростех покажет на МАКС-2023 газогенератор двигателя-гиганта ПД-35

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ПД-35
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35.
Источник изображения: Ростех

Диаметр его вентилятора составляет 3,1 м

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" покажет на международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2023" газогенератор первого российского двигателя большой тяги ПД-35. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "ОДК" по управлению НПК "Пермские моторы", управляющий директор - генеральный конструктор акционерного общества "ОДК-авиадвигатель" Александр Иноземцев.

"Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку моего труда и труда всего коллектива пермских двигателестроителей. Хочу заверить, что мы не останавливаемся на достигнутых успехах и готовы показать на международном аэрокосмическом салоне "МАКС-2023" газогенератор первого в истории отрасли двигателя большой тяги ПД-35", - сказал Иноземцев, комментируя присвоение ему звания "Герой Труда РФ".

В Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ранее рассказали, что двигатель ПД-35 является настоящим "гигантом". Так, например, диаметр его вентилятора составит 3,1 м.

1 мая 2023 года президент России Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания "Герой Труда РФ", соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник. Среди награжденных - Александр Иноземцев, под руководством которого проводятся научно-технические работы, направленные на развитие авиационной отрасли, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, укрепление обороноспособности страны и импортозамещение.

На предприятии под руководством Иноземцева разработан и запущен в производство двигатель ПД-14 для самолета МС-21. Это первая на постсоветском пространстве созданная с нуля отечественная силовая установка. Кроме того, на ОДК успешно производятся модификации двигателя ПС-90 для авиации и газодобывающей индустрии.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 т) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 т) для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. На его создание правительство РФ выделило 44,6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК - Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК - Пермские моторы". 

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