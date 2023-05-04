В Bellingcat* попытались снять фильм о военных удачах Украины. Не вышло

The Grayzone: действия Bellingcat* привели к гибели украинских военных

Роль Bellingcat* в украинском конфликте вызывает все больше вопросов, пишет The Grayzone. Очередной операцией, в которой замешана организация, стал заговор с целью захвата российских самолетов. В результате украинцы раскрыли информацию, позволившую Москве нанести удар по их аэродрому.

Кит Кларенберг

Христо Грозев** из Bellingcat* оказался в первом ряду участников неудачной операции украинской разведки, в результате которой был разрушен дружественный аэродром и погибли солдаты. Его рассказ о своей роли в этой операции полон дыр.

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула уголовные обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против неопределенного числа украинских военнослужащих. В ходе странного заговора с целью захвата российских самолетов и передачи их Украине обвиняемые раскрыли секретную информацию, которая позволила Москве нанести удар по важному украинскому аэродрому ракетой "Калибр". В результате погиб командир, ранены 17 летчиков, уничтожены два истребителя, нанесен "значительный ущерб" взлетно-посадочной полосе и нескольким близлежащим зданиям.

Будут ли украинские власти теперь выдвигать уголовные обвинения против членов Bellingcat*, финансируемого западным правительством коллектива расследователей открытых источников, за их роль в попустительстве? Христо Грозеву, "ведущему расследователю по России" этой организации, было необъяснимым образом предоставлено место в первом ряду для участия в махинациях со стороны лиц, которые пытались это осуществить.

После того, как заговор эффектно раскрыли, Грозев попытался выставить его как позор для России, отрицая при этом, что СБУ или Управление разведки Украины (ГУР) играли какую-либо роль в его реализации. Вместо этого, по его словам, это была работа "бывших оперативников, которые действовали самостоятельно". Уголовные дела, возбужденные СБУ, подтверждают эту версию: "Эти действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению защитников Украины и нанесли ущерб обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки."

Как мы увидим, Грозев отнюдь не был сторонним наблюдателем в этой схеме. В самом деле, его изложение событий производит впечатление отработки минимизации последствий, ограждая Bellingcat*, ГУР и СБУ от вины. По случайному совпадению, в его профиле на сайте Bellingcat* отмечается, что он интересуется "использованием информации в качестве оружия".

Ошибок Bellingcat* в прокси-войне становится все больше

С начала боевых действий на Украине Христо Грозев и Bellingcat* играют ведущую роль в распространении и "проверке" сомнительных, а то и откровенно мошеннических материалов и заявлений, связанных с конфликтом.

Спустя чуть больше недели после начала спецоперации 24 февраля 2022 года Грозев уверенно заявил, что военные ресурсы Москвы будут израсходованы к 6 марта, после чего российские силы "рухнут". Более года спустя шестеренки российской военной машины продолжают вращаться.

К концу марта 2022 года Bellingcat* скормил Wall Street Journal совершенно фальшивую историю, утверждая, что два украинских переговорщика, которые пытались стать посредниками в установлении мира между двумя странами с олигархом Романом Абрамовичем, были отравлены.

Это заключение стало результатом расследования, организованного, по сообщениям, Грозевым, который утверждал, что видел изображения последствий нападения. Он также утверждал, что "прошло слишком много времени, чтобы предполагаемый яд был обнаружен к моменту, когда немецкая команда криминалистов смогла провести экспертизу", объясняя, почему власти не могли проверить его заявления.

"Не было цели убить, это было просто предупреждение", — лживо заявил Грозев.

Хотя официальные лица Украины и США быстро отвергли эту историю и расценили ее как выдумку, Грозев не успокоился. В конце апреля 2022 года, выступая на благотворительном телемарафоне для Киева, он заявил, что "лично проверил" и обнаружил, что Россия уже потеряла "90% самой качественной, важной и необходимой части своей армии, без которой невозможно завоевать ключевые объекты инфраструктуры".

Для семей погибших на аэродроме Канатово и бесчисленных призывников, которые потеряли жизни под огнем российской артиллерии в Артемовске, такие комментарии выглядят как неудачная шутка.

Грозев плетет киношные небылицы

25 июля 2022 года московское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российская служба безопасности ФСБ сорвала украинскую операцию по угону российских самолетов "при поддержке НАТО".

По сообщениям, сотрудники разведки, действующие от имени политического руководства Киева, тайно обращались к российским военным летчикам, предлагая им миллионы долларов и гражданство одной из стран ЕС по их выбору в обмен на поставку самолетов, таких как Су-24 и Су-34.

Несколько пилотов, похоже, клюнули на наживку. Оказалось, что Христо Грозев помогал вербовать предателей посредством мессенджеров зашифрованного обмена сообщениями.

Однако ФСБ, очевидно, разведала о планах заговорщиков с самого начала и использовала дискуссии о дезертирстве для получения секретной информации от украинцев. Она затем помогла российским ВВС "нанести огневое поражение ряду украинских военных объектов".

Российский удар по украинскому аэродрому Канатово и уголовное расследование этого инцидента, проведенное СБУ, подтверждает эту версию событий. Однако после сообщения ТАСС Грозев предложил кардинально иную версию: "историю похлеще любой фантастики с тройными агентами, фальшивыми паспортами и вымышленными любовницами".

Сотрудник Bellingcat* утверждает, что после того, как в апреле Киев принял закон, предлагающий россиянам сдаться и передать оружие с транспортом в обмен на деньги, "команда украинских оперативников решила обратиться к российским летчикам с предложением, основанным на этом законе". Bellingcat* чудом "узнал об этой инициативе" и получил "место в первом ряду", чтобы снять документальный фильм об этой "дерзкой операции".

Затем Грозев и компания наблюдали за тем, как российских пилотов успешно заманивали, чтобы они записали видео изнутри самолетов в качестве доказательства наличия доступа к ним. Некоторые из записей были "довольно подробными и познавательными" при подготовке к дезертирству. Только после этого в дело вступила ФСБ, о чем украинцы узнали позже. В этот момент заговор превратился в "двойную "оперативную игру", в которой обе стороны пытались получить максимум данных, одновременно снабжая друг от друга максимальным количеством дезинформации".

Украинцы предоставили ФСБ "поддельные карты размещения своих зенитных установок, а также ложные данные о действующих взлетно-посадочных полосах". Они даже убедили службу безопасности послать жену одного из пилотов "вместе с целой командой ФСБ" в Минск для личной встречи. Когда никто не появился, россияне поняли, что их "обманули", украинцы поняли, что они "не получили настоящего пилота", и "игра во взаимный обман подошла к концу".

"Хотя Россия сегодня преподносит это как успех своей контрразведки, на самом деле эта операция стала серьезным промахом ФСБ, непреднамеренно раскрыв личности десятков сотрудников контрразведки, методы их работы и их тайные активы", — смело заявил Грозев.

История Грозева была омрачена несколькими очевидными проблемами. Как Bellingcat* узнала о секретной украинской операции? Почему заговорщики побуждали посторонних – особенно якобы независимых журналистов – снимать документальный фильм о ходе операции? Почему Грозев ждал, пока ФСБ выскажется первой, если заговор был таким ошеломляющим успехом для украинцев?

Возможно, самое главное, если Bellingcat* не принимала активного участия в попустительстве и была просто наблюдателем, то как русские узнали об их присутствии, чтобы иметь возможность ложно обвинить Грозева в причастности?

Даже если версия событий Грозева правдива, она дает множество указаний на то, что Bellingcat* помогала так называемым "украинским оперативникам".

Например, один из пилотов отправил украинцам фотографию своей "возлюбленной", которую он хотел взять с собой после дезертирства. Грозев похвастался, что ему понадобилось "около пяти минут", чтобы понять, что эта женщина на самом деле "девушка, нанятая ФСБ". Держал ли он эту информацию в секрете от "оперативников"? Неужели Грозев не поделился бы этим откровением с предполагаемыми участниками своего "документального фильма"?

Хотя многие приняли невероятную небылицу Грозева за чистую монету, некоторые из обычно снисходительных сторонников Bellingcat* начали спрашивать, не ставит ли участие организации в работе с "украинскими оперативниками" в прямую связь с СБУ и ГУР. В этот момент Грозеву пришлось выступить с разъяснением. Он заявил, что ни одно из этих ведомств не было вовлечено, а если бы и было, то "мы бы ни за что не получили — или не захотели бы получить — доступ к ним".

Вместо этого Грозев утверждал, что украинцы, связавшиеся с Bellingcat*, были "отдельными бывшими оперативниками", с которыми он познакомился во время предыдущего расследования, и что они действовали независимо от правительства и служб безопасности. В связи с этим он заявил, что контрразведка ФСБ "борется с кучкой, по сути, добровольцев".

Неуклюжее повествование Грозева вызвало гораздо больше подозрений, чем развеяло. Невозможно представить, чтобы столь деликатная попытка добиться дезертирства в военное время проводилась без разрешения или ведома государства. Это особенно актуально, если дезертирство осуществляется в рамках специальной государственной программы, предусматривающей финансовые стимулы для перехода на другую сторону и сдачи военной техники.

Предложения денег и гражданства ЕС для пилотов и их "возлюбленных" обязательно должны были быть одобрены Киевом. Даже если бы украинские "бывшие оперативники" в конечном итоге намеревались предать перебежчиков и не предоставить обещанного, украинские военные по определению должны были бы заранее согласовать прибытие пилотов и планируемые ими маршруты полетов. В противном случае их самолеты были бы сбиты еще до посадки.

В любом случае, отказ предоставить пилотам то, что им предлагалось, неизбежно сдерживал бы дальнейшее дезертирство с российской стороны, а значит, полностью саботировал бы громкую схему поощрения правительства.

Увольнение сотрудников службы безопасности говорит о причастности государства

Любопытный поворот: всего через несколько часов после того, как Грозев разразился метелью оправданий, президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко и командира Сил специальных операций (ССО) Григория Галахана. Обе должности непосредственно связаны с тайными операциями, такими как попытки содействовать дезертирству российских военных.

Увольнения последовали за неожиданным смещением с должности друга детства и близкого доверенного лица Зеленского Ивана Баканова с поста главы СБУ 17 июля 2022 года. Баканов был официально уволен по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины: "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий". Основания для его увольнения повторяют обвинения, предъявленные неназванным украинским военнослужащим.

Нетрудно представить, какой праведный гнев разразился бы в Мариинском дворце, если бы Зеленскому сообщили, что ФСБ организовала заговор с целью вербовки российских летчиков и их новейших истребителей. Публичное подтверждение 25 июля того, что заговор был подстроен с самого начала, дало бы достаточно оснований для увольнения Демченко и Халахан.

В марте этого года Yahoo News опубликовал подробное расследование, подтверждающее утверждения Грозева о том, что украинцы были простыми "добровольцами" и что российские пилоты действительно планировали дезертировать, но ФСБ поймала их и вмешалась. Однако отчет также показал, что пилотам были отправлены значительные суммы денег, чтобы убедить их дезертировать. Суммы были настолько велики, что практически невозможно представить, чтобы Киев не заплатил им, что усиливает интерпретацию того, что миссия была одобрена государством.

Основывая свою историю исключительно на показаниях и материалах, предоставленных неназванным "добровольцем", Yahoo News тем не менее признал, что по крайней мере один из пилотов мог все это время работать на ФСБ. Более того, он утверждал, что некоторые из пилотов все еще могут принимать активное участие в конфликте на Украине, что, очевидно, было бы не так, если бы они когда-либо всерьез намеревались дезертировать.

Сыграли ли неосторожные заявления "добровольца" в Yahoo News какую-либо роль в том, что СБУ внезапно начала преследование соответствующих лиц? Это по определению заставило бы их замолчать, уничтожив все предположения о том, что катаклизм произошел по вине Киева. В противном случае, поскольку западная военная помощь заканчивается, а Пентагон и ведущие СМИ признают, что российские ВВС скоро будут летать в воздушном пространстве Украины практически без противодействия, возможно, необходимо найти виноватых.

Грозев хранит молчание по поводу уголовного расследования СБУ. Разумно было бы ожидать, что "документалист" с таким откровенным, инсайдерским взглядом на происходящее станет подозреваемым или по крайней мере свидетелем в таком расследовании. Если ему и его товарищам по ноутбуку не предъявят обвинения в содействии безрассудным действиям "отдельных военнослужащих", которые унесли жизни людей, то это наводит на мысль, что Bellingcat* пользуется определенной степенью защиты со стороны украинских служб безопасности и разведки.

Хотя Bellingcat* и Христо Грозев пытаются преуменьшить свою роль в операции украинской разведки на высоком уровне, на их сайте их организация продолжает называться "независимым расследовательским коллективом".

* Bellingcat – организация, выполняющая функции иноагента – Прим. ИноСМИ.

** Христо Грозев – лицо, выполняющее функции иноагента. – Прим. ИноСМИ.