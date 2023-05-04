Самолеты ТОФ навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане

Противолодочные самолеты Ту-142М3 навели корабль на подлодку "противника" в Тихом океане

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Экипажи Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника в заданном районе, после чего передали ее координаты надводному кораблю флота, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе мероприятия летчики отработали практические действия по применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с приемом и анализом полученной информации. После условного обнаружения "вражеской" подводной лодки летчики провели мероприятия по слежению за ней", - отметили на флоте.

После прибытия надводного корабля в район нахождения субмарины "противника" "экипаж самолета передал данные местонахождения субмарины".

Кроме того, в рамках учебно-тренировочных полетов летчики морской авиации проверили навыки прохождения заданного курса и слаженность действий экипажей при пилотировании.