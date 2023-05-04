Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет

Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет в ходе одного из патрулирований в рамках специальной военной операции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.

На кадрах ведомства показаны подготовка истребителя Су-35 ВКС России к взлету, вылет на боевое патрулирование с ракетами класса "воздух-воздух" и противорадиолокационными ракетами Х-31П, маневрирование, обнаружение самолета противника, наведение на цель, а также пуск ракеты и возвращение с боевого вылета на аэродром в темное время суток.

"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ", - уточнили в военном ведомстве.