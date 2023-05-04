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ЦАМТО

ВС России уничтожают остатки ПВО Украины групповыми ударами дронов-камикадзе "Ланцет"

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 3 мая. ВС России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", в одном ударе может быть до 10 аппаратов.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", – рассказал собеседник агентства.

Такая тактика, пояснил он, позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.

Ранее другой информированный источник сообщил "РИА Новости", что почти половина иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции уничтожена "Ланцетами".

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой 3 или 5 кг разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются в ходе спецоперации для ударов по ВСУ. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы, отмечает "РИА Новости".

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