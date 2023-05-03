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Про eSIM в России

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Технология eSIM – новый этап развития SIM-карт, которые стали частью смартфона, утратив внешний физический модуль. Еще недавно с eSIM в России работала только пара операторов, а пользователи не спешили разбираться с процедурой оформления номера на интегрированную карту. Что изменилось с тех пор и кто сейчас предлагает услуги для владельцев гаджетов с eSIM.

Что такое eSIM?

eSIM или Embedded SIM - это перепрограммируемая SIM-карта, интегрированная непосредственно в гаджет. Появление технологии связано с распространением умных устройств. Чтобы они взаимодействовали друг с другом, нужны очень маленькие встроенные чипы, принимающие сигнал – такой же принцип используется и в eSIM. Таким образом, от обычных SIM-карт eSIM отличает, прежде всего, отсутствие отдельного физического носителя.

Какие преимущества получает владелец eSIM?

Для начала, eSIM проще в подключении, так как для ее активации нужен только QR-код, который можно получить онлайн, не выходя из дома. Дело в том, что на eSIM можно удаленно записывать и загружать данные, необходимые для работы мобильного оператора. Если отношения с провайдером не сложились, вы можете быстро и безболезненно подключиться к другому, не тратя время на походы в салон связи. Переподключаться при этом можно неограниченное количество раз.

Правило распространяется и на зарубежных мобильных операторов. То есть в поездке за границу не придется покупать местную пластиковую карту, а потом искать скрепку, чтобы открыть слот на корпусе смартфона и установить новую SIM. Перед поездкой достаточно просто подключить онлайн-тариф любого местного оператора.

Впрочем, если вы не выезжаете за границу, eSIM поможет упростить использование нескольких карт одновременно. Например, можно оставить в смартфоне одну классическую карточку и одну eSIM. При этом на одну электронную карту можно подключить до пяти разных номеров с разными тарифами, а затем выбрать в настройках приоритетный на данный момент. Например, первый номер для работы, второй — для личного общения, а на третьем подключен выгодный тариф мобильного интернета.

Наконец, такая карта безопаснее, ее нельзя украсть или выкинуть из украденного гаджета. Она также не позволит грабителям подключить к похищенному смартфону новый номер, пока не будет удален профиль владельца. И, конечно, ее невозможно потерять – разве что вместе с устройством.

Можно ли поменять обычную SIM на eSIM?

Да, это возможно, такой обмен происходит в салонах операторов связи.

При обмене стоит проверить, не храните ли вы на SIM-карте свой список контактов, так как эта информация исчезнет из смартфона вместе с деактивированной пластиковой картой. На электронную перенесут только данные, необходимые для работы оператора.

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Россия
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