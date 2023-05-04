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ТАСС

NYT: немецкие САУ PzH 2000 на Украине оказались неэффективны в распутицу

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

В то же время российские "Пионы", указывает издание, намного лучше перемещаются по бездорожью

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Переданные киевским властям немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 показывают низкую эффективность в условиях непогоды на Украине, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, из-за того, что гусеницы немецкой техники оснащены резиновыми накладками, САУ застревают в грязи и не могут выбраться без посторонней помощи. В то же время российские САУ "Пион", указывает издание, обладают "похожими на когти" железными гусеницами, что позволяет им намного лучше перемещаться по бездорожью. "Контрнаступления не будет, пока погода не улучшится, - приводит The New York Times слова украинского военного. - Техника завязнет, и что нам тогда делать при обстреле?" Издание указывает, что все 60-тонные немецкие САУ были эвакуированы с поля боя, так как не могли самостоятельно передвигаться в распутицу.

Помимо этого, отмечает газета, немецкая техника обладает очень чувствительной электроникой, которая сильно подвержена воздействую влаги и грязи, из-за чего украинским солдатам приходится переобуваться, когда они заходят внутрь артиллерийской установки. Механические части немецких САУ также требуют большого внимания и тщательного обслуживания. "Если вы расходуете два боекомплекта, приходится тратить весь день на обслуживание [техники]", - приводит издание слова украинского артиллериста.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были с начала года опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. По подозрению в публикации секретных документов 13 апреля был арестован рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
PzH 2000
Проекты
NATO
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