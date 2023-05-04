С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250

Российская промышленность продолжает совершенствование линейки авиационных боеприпасов. Из обычных (так называемых гравитационных бомб) создаются планирующие и корректируемые авиабомбы, которые за последнее время сумели нанести значительный ущерб противнику на самых различных участках проведения спецоперации. В частности, используются планирующие варианты ФАБ-500, которые уже доказали свою значительную эффективность, позволяя самолётам поражать цели, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Линейка авиационных боеприпасов совершенствуется и за счёт изменения вариантов использования авиабомб меньшего калибра. Например, это ФАБ-250.

Собеседник ТАСС, представляющий военно-промышленную отрасль, говорит о том, что обычные ФАБ-250 оснащают специальным оперением и навигационной системой. Это переводит обычные авиабомбы к варианту планирующих. Такие авиабомбы способны поражать наземные цели на расстоянии до 80 км (в горизонтальной проекции) от точки сброса.

Отмечено, что носителями таких планирующих авиабомб являются бомбардировщики Су-34.

Ранее сообщалось, что планирующие авиабомбы стали эффективно применяться против объектов размещения украинских резервов на Артёмовском и Северском направлениях. Поражены десятки целей в районе Часова Яра, Константиновки, Дружковки, а также Славянска и Краматорска. С их помощью только на этих участках СВО ликвидированы более 4,5 тысяч военнослужащих армии противника и иностранных наёмников.