В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии

Конгресс США: в 2017-2021 годах сухопутные силы нарастили боеготовность, а флот ее снизил

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения неоднозначного характера, заявило американское управление правительственной отчетности.

Основным вызовом для Пентагона аудиторское ведомство назвало поиск баланса между модернизацией и поддержанием готовности уже существующих сил и средств, зависимость от которых сохранится "в предстоящие десятилетия"

"Рейтинги готовности возросли в сухопутной сфере и снизились в морской с 2017 финансового года по 2021 финансовый год... с разнонаправленными изменениями в авиационной и космической сферах", - говорится в отчете.

Применяемые аудиторами рейтинги ресурсной обеспеченности возросли в сухопутных, военно-воздушных и космических силах, снизившись только у ВМС. Рейтинги способности выполнять поставленные задачи, напротив, упали у всех, кроме сухопутных сил.

В ВВС претензии аудиторов связаны, в частности, с истребителями пятого поколения F-35, на флоте – с дефицитом кадров на надводных кораблях, износом инфраструктуры верфей.