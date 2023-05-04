Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке

Корабли ТОФ провели тренировку по отражению атаки беспилотников на базу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки беспилотников на пункт базирования кораблей во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Во Владивостоке экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" совместно с личным составом корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провели совместную тренировку по отражению подлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

По сценарию тренировки экипажи предупредили о приближении неопознанных беспилотников к пункту базирования главной базы флота. На кораблях объявили учебную тревогу и приготовились к отражению "атаки". Условные БПЛА были "перехвачены" специалистами радиотехнической боевой части фрегата "Маршал Шапошников" и "уничтожены" артиллерийским огнем с корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов".