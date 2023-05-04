Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, корректируемые авиационные бомбы применяются с многофункциональных бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Авиационные бомбы ФАБ-250, стоящие на вооружении ВКС России, поставили на крылатую платформу и оснастили навигационной системой, что позволило сделать из них планирующие высокоточные боеприпасы. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках доработки авиабомбы ФАБ-250 установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой. При скорости отцепа от самолета в 800-900 км/ч бомба планирует на дальность до 80 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, корректируемые авиабомбы применяются с многофункциональных бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

ФАБ-250 - советская авиабомба весом 250 кг с фугасной боеголовкой. В основном используется российской авиацией, бывшими советскими республиками и некоторыми иностранными заказчиками. Бомба использовалась, в частности, в ходе многих конфликтов в Азии и Африке.