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ТАСС

Британия не передаст Украине вертолеты Apache

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Источник изображения: Cameron Roxberry/ U.S. Army via AP

Сейчас Лондон намерен поставлять Киеву средства ПВО и вооружения большой дальности

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Британское правительство не планирует передавать Киеву вертолеты Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация содержится в опубликованных во вторник письменных ответах представителей Минобороны Великобритании на вопросы членов парламента страны.

"У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache", - написала замглавы оборонного ведомства Великобритании баронесса Аннабель Голди, отвечая на вопрос о том, каковы намерения кабмина в этом отношении.

Другой заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопрос о работе Международного фонда помощи Украине, сообщил, что сейчас из него планируется оплатить "средства ПВО и вооружения большой дальности" для Киева.

На сайте британского правительства указано, что до 4 мая ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков, готовых поставить "ракеты с дальностью в 100-300 км, наземного, морского или воздушного базирования, с полезной нагрузкой (включает массу боевой части - прим. ТАСС) от 20 до 490 кг". Предпочтение будет отдаваться ракетам, которые трудно перехватить, имеющим возможности для противодействия средствам ПВО и устойчивым к воздействию средств РЭБ.

Планируется, что второй пакет помощи Украине, оказываемой на средства из фонда, будет также включать системы ПВО, предназначенные для борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами, мостоукладчики, танковые тягачи, минные тралы для переданных Украине западных танков и бронированные саперные машины. 15 февраля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что в первый пакет помощи из фонда на £200 млн (около $250 млн) войдут артиллерийские снаряды, комплексы морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части, в том числе для используемых ВСУ танков.

О создании фонда британские власти объявили в августе 2023 года. Предполагалось, что он позволит, "проявляя гибкость и с минимумом бюрократии", осуществлять закупки военной помощи для Украины. Передать £250 млн (свыше $300 млн) в фонд обязалось само Соединенное Королевство, €100 млн - Нидерланды, $150 млн долларов - Норвегия. В его финансировании также принимали участие Дания, Исландия, Литва и Швеция. В общей сложности в фонд поступило £520 млн (около $650 млн), однако британские СМИ критиковали инициативу за то, что полученные средства слишком медленно распределяются. 

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