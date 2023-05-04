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ТАСС

Зеленский заявил, что США не сообщали ему об утечке секретных документов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Некоторые опрошенные газетой The Washington Post украинские чиновники указали, что неспособность Соединенных Штатов защищать секретную информацию может привести к тому, что Киев станет меньше делиться разведданными с Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Представители Белого дома и Пентагона не обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским утечку секретных документов, информацию он получил из сообщений СМИ. Об этом украинский президент заявил в опубликованном во вторник интервью газете The Washington Post.

"Я заранее информацию от Белого дома или Пентагона не получал. У нас не было этой информации, лично я ее не получал. Это определенно плохая история", - сказал он.

Зеленский отметил, что утечка документов невыгодна как для Украины, так и для "репутации Соединенных Штатов". Газета в этой связи отмечает, что утечка привела к расколу между Украиной и США. Некоторые опрошенные изданием украинские чиновники указали, что неспособность США защищать секретную информацию может привести к тому, что Киев будет меньше делиться разведданными с Вашингтоном.

По информации газеты, в секретных документах приводятся данные радиоэлектронной разведки, которые свидетельствуют о том, что США шпионят за высокопоставленными чиновниками Украины, в том числе и за президентом Зеленским. Отвечая на вопрос о доверии между двумя странами, Зеленский сказал, что "не может рисковать [интересами] государства". "Я не знаю, это манипуляция или случайность, или что-то такое, да и зачем. Несмотря на такое движение информации, я должен государство готовить к деоккуппации, а не к другим шагам", - отметил президент Украины.

Наряду с этим Зеленский отказался подтверждать или опровергать информацию, содержащуюся в утекших документах. Также он отказался описывать их как секретные, потому что тогда бы это значило, что это "настоящие документы". По данным издания, утечку документов в апреле обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Во вторник газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что власти Украины скрывают от оказывающих ей помощь стран детали своего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу операцию. По их словам, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые они планируют перебросить для проведения операции. 

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