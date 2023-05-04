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Вестник Мордовии

"Ударные" РПГ-16: вчера против "духов", сегодня бьют неонацистов из ВСУ

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Ручные противотанковые гранатометы РПГ-16 эффективно применяются российскими воинами-десантниками в боях против неонацистских формирований киевского марионеточного режима.

Известные также как "Удар", они были разработаны в конце 60-х и предназначались исключительно для ВДВ и частей специального назначения.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", "шестнадцатые" хорошо себя показали в ходе боевых операций на территории Афганистана, во время нахождения там ограниченного контингента советской 40-й армии.

Внешне это оружие несколько напоминает гораздо более распространенный РПГ-7, однако у "шестнадцатого" имеются отличия, например установлены сошки, одна рукоятка, калибр - 58,3 мм (у "семерки" - 40 мм), что позволяет использовать калиберные реактивные гранаты.

Такие боеприпасы, хоть обладают меньшей бронепробиваемостью, но летают дальше и быстрее.

Масса - 10,3 кг. Начальная скорость гранаты - 250 м/с. Прицельная дальность - до 800 м. Разбирается на две части. Бронепробиваемость - 300 мм, что недостаточно по современным меркам. Однако в настоящее время основные цели - это вражеская пехота и укрепления. Хотя боевым машинам пехоты и бронетранспортерам не поздоровится, если в них попадут из такого гранатомета. По танкам тоже можно стрелять, например в так называемые ослабленные зоны.

Выпускавшиеся в значительных количествах РПГ-16 оказались практически во всех государствах, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, в том числе на Украине. По западным оценкам, всего было выпущено 120 тысяч единиц.

Разумеется, задействованные в специальной военной операции российские подразделения также активно используют РПГ -7 с различными боеприпасами, станковые противотанковые СПГ-9 "Копье" и различные одноразовые средства поражения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Украина
Продукция
РПГ-7
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