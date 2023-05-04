Politico: Украина скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США

Киевские власти работают над тем, чтобы предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий, пишет газета

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Киевские власти скрывают от оказывающих ему помощь стран детали своего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу операцию. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые они планируют перебросить для проведения операции.

В распространенных в соцсетях документах приводились такие сведения о ходе конфликта на Украине, как позиции украинских военнослужащих, запасы вооружений и оценки потерь. В течение нескольких дней после утечки представители вашингтонской администрации пытались заверить Украину, союзников в Европе в том, что они принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Украина пока еще делится некоторыми основными разведданными с США, европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года. Киевские власти работают над тем, чтобы предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий. Источник сообщил изданию, что правительство Украины также скрывает от своих законодателей подробности о контрнаступлении.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев. В СМИ назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.