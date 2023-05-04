Блинкен заявил о возможном контрнаступлении Киева в ближайшие недели

Глава Госдепа считает, что "успехи Украины на поле боя - лучший и, вероятно, наиболее быстрый путь к переговорам"

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Мы знаем, что украинцы готовят контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет. Успехи Украины на поле боя - лучший и, вероятно, наиболее быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и устойчивому миру", - сказал он.

Официальные лица и пресса США на протяжении последних нескольких месяцев заявляют о том, что Украина готовит контрнаступление уже в ближайшие недели.