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ТАСС

Блинкен заявил о возможном контрнаступлении Киева в ближайшие недели

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Глава Госдепа считает, что "успехи Украины на поле боя - лучший и, вероятно, наиболее быстрый путь к переговорам"

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Мы знаем, что украинцы готовят контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет. Успехи Украины на поле боя - лучший и, вероятно, наиболее быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и устойчивому миру", - сказал он.

Официальные лица и пресса США на протяжении последних нескольких месяцев заявляют о том, что Украина готовит контрнаступление уже в ближайшие недели. 

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Страны
США
Украина
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