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ТАСС

Спикер Палаты представителей пересмотрел свою позицию по оказанию помощи Киеву

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Кевин Маккарти
Кевин Маккарти.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Кевин Маккарти ранее предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Белый дом считает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пересмотрел свою позицию по оказанию дальнейшей помощи Украине, администрация президента США Джо Байдена поддерживает его решение.

"Мы рады слышать, что спикер Маккарти согласен. Продолжать поддерживать Украину жизненно важно. Мы рады видеть, что он отказался от пропаганды <...>. Масштабная двухпартийная поддержка Украине, которую мы видели со стороны Конгресса, была критически важна. Мы согласны, что продолжать предоставлять эту помощь важно, и рады слышать это от спикера Маккарти", - сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Спикер Палаты представителей ранее предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. 1 мая он, однако, заявил, что выступает за оказание дальнейшей помощи Киеву. "Нет, я выступаю за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине", - сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста в ходе пресс-конференции в Израиле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Маккарти и попросил его о поставках оружия, включая дальнобойную артиллерию, бронемашины, средства противовоздушной обороны и военные самолеты. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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