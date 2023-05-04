Минобороны РФ: удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо наносили истребители Израиля

Два самолета F-16 вывели из строя взлетно-посадочную полосу международного аэропорта, погиб один человек, семеро ранены, отметили в российском военном ведомстве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Алеппо, в результате которых была выведена из строя взлетно-посадочная полоса аэропорта, наносили истребители F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"1 мая с 23:32 до 23:37 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Алеппо. В результате удара выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта", - сообщил Гуринов.

По словам замруководителя центра, в результате удара погиб один человек, семеро ранены.

Ранее телеканал Suria передал, что в результате ударов самолетов ВВС Израиля по позициям сирийской армии в окрестностях города Алеппо повреждена взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб.