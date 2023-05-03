Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток

83
0
0
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток.
Источник изображения: belvpo.com

Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток (MNC NE, Щецин, Польша).

26-27 апреля в Таллинне и Тапе командующий MNC NE генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт встретился с военно-политическим руководством Эстонии. В ходе визита немецкий «фон Лееб» проинспектировал переданные ему эстонские силы и отдал указания эстляндцам по подготовке к приему немецких частей.

Созданная в декабре 2022 года эстонская дивизия стала крупнейшим подразделением сухопутных войск в силах обороны Эстонии (EDF).

Стоит отметить, что дивизия может быть в любое время использована в рамках военных операций НАТО. В первую очередь эстонская дивизия может стать ключевым механизмом «военных игр» США против РФ в регионе Балтийского моря.

Штаб новой дивизии расположен в Таллинне. В ее состав входят 1-я и 2-я пехотные бригады, усиленные вспомогательными подразделениями – батальонами тылового обеспечения, связи и артиллерии. Дивизия, при необходимости, может быть расширена за счет дополнительных подразделений, в том числе союзников по НАТО.

Стоит подчеркнуть, что в Эстонии планируется и развитие военной инфраструктуры (портов и полигонов) для принятия военной техники НАТО.

Однако местным эстонцам не нравится, что из их страны делают очередной натовский полигон. Так, в эстонском городе Выру прошла акция «Живая цепь – Нурсипалу 2.0»  в знак протеста против планов расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу.

Как видим, агрессивная милитаризация НАТО начиналась с формирования отдельных батальонов, затем перешла к полкам и бригадам, а уже сегодня создает вблизи Союзного государства семь армейских корпусов.

Три из них созданы на Украине и четыре формируются в Польше и Прибалтике. Два корпуса по три дивизии будет в составе Войска Польского, а еще два будут многонациональными – ЛитПолУкр корпус со штабом в Люблине и корпусу Северо-Восток управляемый из Щецина.

Николай Крылов


 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
06.04.2023
Год проведения СВО: стоимостная оценка основных систем вооружения, поставленных западными странами ВСУ
02.05.2022
«Крупные калибры»: перечень артиллерии, которую направляют на Украину страны НАТО
14.05.2021
Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией
05.05.2021
Господство в небе – победа на земле
30.04.2019
"Весенний шторм": новые учения НАТО у российских границ
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
20.06.2016
Какой была бы война между Россией и НАТО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 01:40
  • 1
Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"
  • 02.05 23:36
  • 48694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 19:38
  • 10
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 14:33
  • 13
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 02.05 13:13
  • 1
Жесткий «Ответ» подводной угрозе
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб