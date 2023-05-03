Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток (MNC NE, Щецин, Польша).

26-27 апреля в Таллинне и Тапе командующий MNC NE генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт встретился с военно-политическим руководством Эстонии. В ходе визита немецкий «фон Лееб» проинспектировал переданные ему эстонские силы и отдал указания эстляндцам по подготовке к приему немецких частей.

Созданная в декабре 2022 года эстонская дивизия стала крупнейшим подразделением сухопутных войск в силах обороны Эстонии (EDF).

Стоит отметить, что дивизия может быть в любое время использована в рамках военных операций НАТО. В первую очередь эстонская дивизия может стать ключевым механизмом «военных игр» США против РФ в регионе Балтийского моря.

Штаб новой дивизии расположен в Таллинне. В ее состав входят 1-я и 2-я пехотные бригады, усиленные вспомогательными подразделениями – батальонами тылового обеспечения, связи и артиллерии. Дивизия, при необходимости, может быть расширена за счет дополнительных подразделений, в том числе союзников по НАТО.

Стоит подчеркнуть, что в Эстонии планируется и развитие военной инфраструктуры (портов и полигонов) для принятия военной техники НАТО.

Однако местным эстонцам не нравится, что из их страны делают очередной натовский полигон. Так, в эстонском городе Выру прошла акция «Живая цепь – Нурсипалу 2.0» в знак протеста против планов расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу.

Как видим, агрессивная милитаризация НАТО начиналась с формирования отдельных батальонов, затем перешла к полкам и бригадам, а уже сегодня создает вблизи Союзного государства семь армейских корпусов.

Три из них созданы на Украине и четыре формируются в Польше и Прибалтике. Два корпуса по три дивизии будет в составе Войска Польского, а еще два будут многонациональными – ЛитПолУкр корпус со штабом в Люблине и корпусу Северо-Восток управляемый из Щецина.

Николай Крылов