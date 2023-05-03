Приближается «решающий» момент вооруженного противостояния США и России на Украине.

В «весеннем» наступлении ВСУ режим Зеленского намерен собрать остатки боеспособных сил. Планируется задействовать до 100 тыс. боевиков ВСУ и тысячи иностранных наемников вооруженных по большей части западным вооружением.

В настоящее время ВСУ отвели от линии боевого соприкосновения часть своих сил и военной техники. Если вы заметили, уже давно в сводках министерства обороны ВС РФ практически нет уничтоженных танков ВСУ, максимум БМП или ББМ.

В то же время украинская сторона стремится накопить в своем тылу необходимые для наступления материальные и людские ресурсы. Получается пока с переменным успехом. Одновременно украинские подразделения проходят в ускоренном режиме боевую подготовку под руководством иностранных инструкторов, как на полигонах НАТО, так и в самой Украине.

С высокой долей вероятности ВСУ постараются нанести параллельно два удара – «основной» и «отвлекающий». В Вашингтоне и Киеве надеются повторить накатанный «харьковский» сценарий. Для нанесения ударов на каждом направлении будут сосредоточены по одной танковой, десантно-штурмовой, горно-пехотной и артиллерийской бригаде, а так же три-четыре механизированные бригады. Во втором эшелоне для развития и закрепления успеха будет одна танковая бригада, одна десантно-штурмовая бригада и до четырех механизированных бригад.

Что касается вооружения и военной техники эшелонов – основу первого, вероятно, будут составлять советские танки и БТР. Второго – натовские. В случае успешных действий первого эшелона, со второго будут безопасно и быстро «заводится» западные образцы ВВСТ. Европейские и американские СМИ получат красивую картинку о непобедимости продукции западных ВПК. В противном случае натовская техника послужит серьезным подспорьем для противодействия контрудару со стороны ВС РФ.

Стоит добавить, что для развития успеха танковые и механизированные силы ВСУ будут сняты с «отвлекающего» направления и переброшены на «основное». На их место станут бригады территориальной обороны, «загранотрядами» для которых послужат проверенные националистические формирования.

Ниже приведен список потенциальных украинских воинских соединений и частей, которые планируется использовать в предстоящем наступлении. Он основан на информации, которой американские советники делятся с доверенными СМИ, а так же исходя из активности социальных каналов подразделений ВСУ.

Десантно-штурмовые войска

Ориентировочная численность – 7 тыс.

Десантно-штурмовые войска, как правило, задействуются в авангарде для захвата выгодных рубежей и плацдармов.

82-я десантно-штурмовая бригада - практически весь личный состав прошел обучение за границей. Бригада оснащена западным вооружением.

46-я десантно-штурмовая бригада - большая часть бригады находится в тылу и активно готовится к боевым действиям.

78-й полк специального назначения «Герць» - укомплектован опытными боевиками, которые имеют боевой опыт. Вероятно, его будут использовать в качестве резерва для 82-й и 46-й дшбр .

Также возможно участие отдельных батальонов из других бригад ДШВ.

Сухопутные войска

Ориентировочная численность – 60 тыс.

1-я танковая бригада - большая часть бригады дислоцируется в Запорожской области и проходит подготовку с другими механизированными бригадами. Соединение получило на вооружение танки Leopard 2.

4-я танковая бригада - активно готовится к наступлению, а недавно получила танки Leopard 2.

17-я танковая бригада - разбросана по всей ЛБС, но некоторые танковые подразделения, похоже, находятся в тылу и активно готовятся к наступлению.

Вероятно, 1-я и 4-я танковые бригады будут использоваться для прорыва эшелонированных рубежей ВС РФ, а 17-я послужит резервом для их действий.

13-я егерская бригада - еще в процессе формирования, но ее постараются подготовить к наступлению.

21-я механизированная бригада - вероятно, будет выступать в качестве резерва.

22-я механизированная бригада - в составе есть несколько танковых рот, что редкость среди вновь формируемых бригад. Личный состав проходит подготовку для ведения всех видов боевых действий: наступления, обороны, встречного боя, тактических перегруппировок.

23-я механизированная бригада - вероятно, будет выступать в качестве резерва.

31-я механизированная бригада - вероятно, будет выступать в качестве резерва.

32-я механизированная бригада - соединение получило западную технику, в том числе боевые машины пехоты M2 Bradley. Личный состав проходит подготовку для ведения всех видов боевых действий.

33-я механизированная бригада - получила бронетранспортеры М113 и имеет несколько танковых рот. Механизированные батальоны проходят подготовку для ведения всех видов боевых действий.

41-я механизированная бригада - вероятно, будет выступать в качестве резерва.

47-я механизированная бригада - личный состав проходит подготовку для ведения всех видов боевых действий.

48-я артиллерийская бригада - активно готовится к наступлению. Имеет на вооружении 155-мм гаубицы и САУ.

49-я артиллерийская бригада - активно готовится к наступлению. Недавно бригаде были переданы 155-мм САУ AS-90.

60-я механизированная бригада - один батальон соединения дислоцируется в Бахмуте, а остальные в тылу, где активно готовятся к наступлению.

61-я механизированная бригада - боевики проходят подготовку по разминированию, ведению наступления и обороны, а так же по логистическому обеспечению подразделений.

62-я механизированная бригада - вероятно, выступит в качестве резерва.

63-я механизированная бригада - находится в тылу. Личный состав готовят для участия в предстоящем наступлении.

88-я механизированная бригада - боевики проходят подготовку по разминированию, ведению наступления и обороны, а так же преодолению водных преград.

115-я механизированная бригада - проходит доукомплектование. Активно готовится к наступлению. Так же бригада получила БТР M113.

116-я механизированная бригада - практически сформирована и будет готова к предстоящему наступлению.

117-я механизированная бригада - боевики соединения прошли обучение за границей и получили западное вооружение. Бригада активно готовится к наступлению..

118-я механизированная бригада - сформирована и готова к предстоящему наступлению.

128-я горнострелковая бригада - большая часть соединения находится в тылу и активно готовится к наступлению.

Возможно участие и отдельных батальонов из других бригад.

Территориальная оборона

Ориентировочная численность – 9 тыс.

Скорее всего, будет задействовано не менее трех бригад территориальной обороны.

ВВС

Ориентировочная численность – 3 тыс.

От ВВС в наступлении примет участие «сводная» стрелковая бригада из сбитых летчиков и аэродромного персонала. Боевики бригады проходят подготовку для ведения всех видов боевых действий, а так же готовятся к выполнению логистических задач в интересах других подразделений.

Оставшиеся еще в наличии вертолеты и самолеты различных бригад ВВС Украины будут поддерживать наземную группировку в ходе наступления. Их работу постараются обеспечить ЗРК, переданные в последнее время Западом.

ВМС

Ориентировочная численность – 6 тыс.

ВМС будет поставлена задача переплыть Днепр или добраться до Крыма.

37-я бригада морской пехоты - получила западное вооружение и готовится для ведения всех видов боевых действий.

38-я бригада морской пехоты - получила западное вооружение и готовится для ведения всех видов боевых действий.

Боевые каркасные и надувные моторные и весельные лодки, а так же бронированные плоты ВСУ, скорее всего, также будут участвовать в наступлении, в зависимости от масштаба операции.

Силы специальных операций

Ориентировочная численность – 1 тыс.

Центр специальных операций Юг.

Отряды и группы ССО будут задействованы для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу ВС РФ.

Национальная гвардия

Ориентировочная численность – 6 тыс.

Штурмовая бригада «Азов» - как минимум два батальона бригады примут участие в наступлении.

Бригада «Кара-Даг» - активно готовится к наступлению. Обещала первой ворваться в Крым.

Украинская НГ не имеет тяжелой техники и, скорее всего, будет использоваться для боев в городе, а позже для организации полицейского режима в захваченных населенных пунктах.

Возможно участие и отдельных батальонов из других бригад.

Специальные полицейские силы

Ориентировочная численность – 4 тыс.

Штурмовая бригада «Лють» - активно готовится к наступлению.

Подразделение «Корд» - активно готовится к наступлению.

Украинский полицейский спецназ, скорее всего, будет действовать в населенных пунктах совместно с иностранными наемниками и отдельными отрядами спецподразделений НАТО под украинским флагом.

Пограничная служба

Ориентировочная численность – 3 тыс.

Бригада «Сталевого Кордона» - вероятно, выступит в качестве резерва. Отряды специального назначения украинских пограничников будут задействованы для решения отдельных задач.

Главное управление разведки

Ориентировочная численность – 1 тыс.

Специальный отряд «Кракен» - активно готовится к наступлению.

10-й отряд специального назначения - активно готовится к наступлению.

Подразделения ГУР будут задействованы для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу ВС РФ.

Павел Ковалёв