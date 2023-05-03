Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь.

Беларусь с каждым годом становится все более и более привлекательна для иностранных граждан. Наша страна славится не только своими туристическими маршрутами и объектами, но и радушием, гостеприимством, а также объективными ценами. Так, с начала действия безвизового режима почти 520 тыс. литовцев, латышей и поляков посетили Беларусь.

Граждане, которые приезжают в республику, часто задаются вопросом о возможностях здесь трудоустройства и перспективах своей дальнейшей жизни. При этом белорусское законодательство гарантирует достаточно простой путь поиска легального оформления трудовых отношений с работодателем, чем в соседних странах. Иностранцы, наряду с белорусскими гражданами, получают полный пакет юридической и социальной защиты.

В частности, при работе на территории Беларуси, иностранцам гарантируется:

равное с белорусами вознаграждение за труд;

выплаты в связи с утратой здоровья, профессиональной трудоспособности;

получение в государственных органах Беларуси информации о законодательстве РБ;

недопустимость найма на условиях, унижающих человеческое достоинство, наносящих вред здоровью и других нарушений законодательства Беларуси;

защита от дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в профессиональных союзах или иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, если они не препятствуют исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовых функций или статуса работника.

Следует подчеркнуть, что в Беларуси наниматель обязан получить специальное разрешение на работу иностранца и обязательно заключить с ним трудовой договор на период, который указан в специальном разрешении. Это и дает социальные гарантии работнику. При этом, за найм иностранных граждан без наличия необходимых разрешений наниматель может быть привлечен к административной ответственности и на него может быть наложено предупреждение или взыскан штраф.

Для сравнения, при трудоустройстве иностранцев в Польше для документального оформления взаимоотношений между работодателем и работником также существует трудовой договор (Umowa o pracę). Однако не секрет, что польские наниматели, особенно при трудоустройстве иностранцев, предпочитают гражданско-правовые формы договоров – договор поручения (Umowa zlecenie), договор подряда (Umowa o dzieło) и пр. Стоит понимать, что польские формы трудовых отношений не подчиняются нормам их же трудового кодекса, а значит не предполагают и ответственность польского работодателя.

Заключая такие формы договоров, польские предприниматели не обязаны соблюдать положения, которые регулируются трудовым кодексом:

о предоставлении отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск;

о выплате вознаграждения за период болезни;

о защите от расторжения договора.

Не секрет, что в Польше также на одной и той же вакансии оплата труда у иностранца ниже, чем у поляка. Особенно в этом плане сегодня ущемлены украинцы, которые ринулись в Европу как беженцы, но на самом деле за «лучшей жизнью».

В то же время в Беларуси отдельно приняты меры для обеспечения прав украинских граждан, которые в последнее время выбрали республику для своей дальнейшей жизни. Так, после подписания указа №326 от 14 сентября 2022 года, предусмотрено предоставление гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации прав наравне с белорусскими гражданами. Украинцы наряду с белорусами имеют право на:

дошкольное, общее и специальное образование;

получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты;

доступное медицинское обслуживание;

назначение пособий на детей и пенсий.

В частности, ранее проживавший в Херсонской области Ярослав Б. отметил, что пришлось переехать в Беларусь из-за «крайне сложной» обстановки. «Херсон постоянно подвергался обстрелам со стороны ВСУ, били по Антоновскому мосту. Жили как на пороховой бочке, терпели, однако почему-то верили, что скоро все закончится. Как только в СМИ начали развивать тему вывода российских войск на левый берег Днепра, не раздумывая собрали вещи с семьей и приехали в Беларусь, благо здесь есть друзья. Они давно звали. Как только началась спецоперация. Рассказывали, что и работу помогут найти, и выплаты получим, и детей в школу отдадим. Все так и устроилось», – вспоминает Ярослав Б.

Стоит отметить, что положительно удивила украинцев и социальная ориентированность белорусского государства.

Как отметила переехавшая в Беларусь из Мариуполя Валентина В. – «после получения вида на жительство в республике, нас поставили на учет в местную поликлинику».

Пенсионеры были удивлены тем, что любой прием у врача – бесплатный. «Муж довольно часто посещает поликлинику, ему необходимы частые консультации и медицинская помощь, так как у него проблемы с давлением. Последний раз, врач направил его на расширенное обследование. Для нас это был стресс, потому что денег на это на Украине, где все надо было оплачивать, просто не было. Консультация – платно, все обследования – платно, питание в стационаре – платно. Поделились новостями с сестрой, уже давно живущей в Беларуси, а она посмеялась и сказала, что «у нас в стране это все бесплатно и даже оказалось, что свое постельное белье везти не требуется, все выдадут и всем обеспечат», – делятся своим опытом Валентина, получившая сегодня социальные гарантии и защиту в Беларуси.

Что еще лучше может свидетельствовать о результативности действий властей, если не эти рассказы людей, которые оказавшись в трудной жизненной ситуации, получили социально-экономические гарантии и возможности для полноценной мирной жизни в Беларуси.

Павел Ковалёв