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Техкульт

Palantir представила искусственный интеллект, способный участвовать в войне

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Солдаты будущего

Основанная в США 20 лет назад компания Palantir (специализируется на разработке ПО для анализа данных; основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды — прим. ред. TechCult.ru) в последнее время активно сотрудничающая с иммиграционной и таможенной службами США, предложила новые услуги Пентагону.

Свидетельством тому — рекламный видеоролик о возможностях разработанной ее специалистами ИИ-платформы AIP. На данный момент она далека от военного применения, основное предназначение этого ПО — интеграция языковых моделей (LLP) GPT-4 и BERT в частные сети, что, помимо прочего, позволяет применять ИИ в современной войне. Насколько адаптирована AIP к боевым действиям, показано в ролике. Военный оператор, наблюдающий за восточноевропейским театром военных действий, фиксирует вблизи границы скопление войск противника. Чтобы адекватно среагировать на сложившуюся обстановку, он обращается к цифровому помощнику с просьбой развернуть разведывательные БПЛА, разработать тактический ответ и организовать уничтожение коммуникаций противника. В ролике дается пояснение о том, что LLM и алгоритмы подлежат контролю с целью их законного использования, для чего задействованы три «предохранителя». Первый — секретная составляющая AIP, которая позволяет анализировать секретную и несекретную информацию в режиме реального времени. Второй — это возможность для операторов переключать сферу действия каждой LLM. И третий — определенные ограничения AIP, блокирующие несанкционированные действия ИИ с участием человека.



Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
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