Завод «Красное Сормово» начинает строительство пассажирского судна «река-море»

На Заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялась церемония закладки круизного лайнера смешанного «река-море» плавания проекта 00840. Судно станет первым в серии из трех судов, которые будут построены на предприятии в рамках программы Правительства РФ по обновлению речного флота.

28 апреля 2023 года на Заводе «Красное Сормово» состоялась церемония закладки головного пассажирского судна проекта 00840 смешанного река-море плавания. Лайнер является первым в серии из трех судов данного проекта, которые верфь построит для отечественной судоходной компании. В церемонии закладки судна приняли участие руководители предприятия, представители Российского морского регистра судоходства, заказчиков и проектанта ‑ КБ «Вымпел» (входит в ОСК).

Лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Завод «Красное Сормово» планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье – в 2026 году.

«Очень приятно, что завод «Красное Сормово» стал одним из первых предприятий, включившихся в строительство современного отечественного круизного флота. Его обновление в России после многолетнего перерыва началось относительно недавно. В 2019 году со стапеля «Красного Сормова» сошел первый современный отечественный лайнер «Мустай Карим», и работа над новой серией круизных судов позволит сормовичам продолжить накопление компетенций в пассажирском судостроении», - отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

В рамках заключенного ранее договора, КБ «Вымпел» приступило к разработке проектной документации круизных лайнеров проекта 00840. Разработка и согласование технического проекта будут закончены до сентября 2023 года, при этом будет вестись параллельная работа по разработке рабочей документации для обеспечения строительства головного судна.

Технические характеристики проекта 00840

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для перевозки пассажиров на внутренних водных путях РФ и морских прибрежных районах, включая Беломоро-Балтийский канал с заходом на Соловецкие острова.

Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусматриваются: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки – главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.

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