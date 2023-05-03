Грузия не примет участие в европейских военных учениях Defender-23

Грузинские военные в этом году не примут участие в европейских армейских учениях под американским командованием Defender-23, сказано в заявлении Министерства обороны страны.

"Было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат... повышению боевой готовности со странами-членами и партнерами НАТО, - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник.

В Минобороны добавили, что силы обороны страны совместно с США проводят учения Noble Partner и Agile Spirit, иных международных учениях.

Defender-23 под руководством США начались в Европе 22 апреля, они продлятся два месяца.