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В США рассказали о характеристиках переданных Киеву ракет Zuni

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Zuni
Американские ракеты класса "воздух - земля" Zuni под крыльями Су-25 ВВС Украины.
Источник изображения: https://t.me/MykolaOleshchuk/

Дальность полета неуправляемых авиационных ракет (НАР) Zuni, которые США передали Украине, примерно в два раза выше, чем у советских ракет, используемых Киевом. О характеристиках боеприпасов рассказали в публикации американского издания The Drive.

Этими ракетами могут вооружать штурмовики Су-25. Издание пишет, что до сих пор самолеты применяли советские НАР, «запасы которых, по-видимому, сейчас на исходе».

Zuni представляет собой стандартизированный ракетный двигатель, который оснащают различными боевыми частями. Для стрельбы НАР калибра 127 миллиметров используют пусковое устройство LAU-10 с четырьмя направляющими.

Отмечается, что дальность пуска советских НАР С-8 с осколочной боевой частью и С-13 с проникающей боеголовкой составляет около четырех километров, а дальность Zuni — восемь километров. Автор предположил, что это позволит вывести самолеты с НАР за пределы досягаемости некоторых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Ранее агентство УНИАН сообщило, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал Су-25 с ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе.

В апреле издание Defense One писало, что США отправят Киеву экспериментальные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Страны
США
Украина
Продукция
С-13
С-8
Су-25
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