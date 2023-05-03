Analytics Space отзывы: торговые рекомендации брокера

Analytics Space – один из весьма нетипичных брокеров. Компания успешно совмещает предоставление классических брокерских услуг с сервисом обучающего и аналитического центра. Среди прочего это проявляется также и в том, что брокер предоставляет сервис заработка на бесплатных рекомендациях. И отзывы об Analytics Space показывают, что услуга эта очень популярная. А также весьма перспективная, если судить по цифрам. Поэтому стоит уделить некоторое время знакомству с предложениями компании.

Отзывы об Analytics Space: сколько приносят рекомендации

Поскольку сам брокер по очевидным причинам никаких гарантий не дает, то любопытно изучить отзывы об Analytics Space, чтобы понять, приносят ли сигналы аналитиков прибыль. За поиском комментариев в первую очередь следует прийти на следующие популярные веб-платформы:

И каждый, кто хотя бы вскользь ознакомиться с размещенными тут комментариями, без труда для себя заметит ряд моментов:

Отзывов об Analytics Space, где затрагивается тема инвестирования по сигналам, очень много. Фактически в ветках обсуждений их если не большинство, то где-то половина точно. Люди делятся своим опытом относительно того, как пришли к тестированию рекомендаций, как относились к ним и, конечно, сколько получается заработать. Перебрав массу различных комментариев, складывается впечатление, что меньше 10% в месяц бывает крайне редко. То есть эту цифру можно выделить, как минимальный уровень. Тут важно подчеркнуть – исходя из отзывов об Analytics Space. Сам брокер не хочет, чтобы у людей возникали какие-либо ожидания. Потому что тогда люди могут попадать в психологические ловушки и допускать неприятные для себя ошибки. Если попробовать выявить максимальный уровень заработка, то он достигает где-то ориентировочно 40%. Естественно, подобные цифры можно видеть не каждый месяц, а лишь, когда произойдет удачное стечение обстоятельств. При этом пользователи в своих отзывах об Analytics Space часто отмечают – представители брокера постоянно напоминают о контроле рисков. Это приятно слышать. Поскольку такой факт подтверждает, что торговля ведется с соблюдением основных правил безопасности.

Как можно видеть, информации из отзывов об Analytics Space достаточно для того, чтобы захотеть узнать больше о компании и рекомендациях.

Как начать получать сигналы?

Необходимо выполнить три вещи:

Регистрация. Она тут довольно простая. Новому пользователю нужно лишь перейти на сайт, нажать по кнопке с названием «Зарегистрироваться» и указать в открывшейся электронной форме основную информацию о себе. Создав аккаунт, т. к. любые сервисы Analytics Space доступны только для зарегистрированных пользователей, переходят к следующему шагу. Пополнение счета. Подробнее о минимальной сумме и способах ввода/вывода будет рассказано дальше. Пока же стоит отметить, что только после пополнения баланса брокер видит – клиент настроен серьезно. И, соответственно, лишь тогда становятся доступными все услуги. Разговор с личным менеджером. Каждый клиент Analytics Space получает в распоряжение персонального помощника. После регистрации такой человек созвонится с новым клиентом, ответит на возникшие вопросы и узнает, как может быть полезен в будущем. И вот с ним следует обговорить инвестиции по сигналами, т. к. менеджер подключит аналитика. Но сперва проведет небольшой инструктаж. Это необходимо для того, чтобы в Analytics Space были уверены – пользователи понимают, как не допустить элементарных ошибок, как выбирать нужный лот с учетом осторожного риск-менеджмента, как выставлять лимитные ордера и т. д.

Ввод и вывод средств

Деньги на баланс торгового счета можно перевести в криптовалюте и в популярных национальных валютах (евро, доллары, рубли). Из криптовалют поддерживаются основные монеты (BTC, ETH), а также стейблкоины (USDT). При этом торговый счет отражается в долларах. Соответственно, пополнение в любом другом финансовом активе приведет к автоматической конвертации в американскую валюту. Причем обмен произойдет по межбанковскому курсу. А он, естественно, лучше того, что предлагают банки для обычных пользователей.

Для зачисления обычных национальных валют можно использовать:

прямой банковский перевод;

оплату с банковской кредитной или дебетовой карты;

проведение платежа с электронного кошелька.

При пополнении с карты или с кошелька/криптокошелька деньги на счет зачисляются мгновенно.

Снятие средств возможно только по тем же реквизитам, с которых ранее хотя бы раз осуществлялся ввод. Плюс вывод денег возможен только после верификации личности. Для этого в личном кабинете находят раздел для проверки документов и загружают туда электронную копию паспорта. Ну, или другого документа, способного подтвердить личность вместе со страной гражданства и проживания.

Важно: комиссий за пополнение и снятие Analytics Space не взимает. Максимальный срок вывода ограничен тремя рабочими днями.

Условия для торговли в Analytics Space

Минимальная сумма для начала сотрудничества: 120 USD. Объем сделки: 0.01-100 лотов. Модель исполнения: market. Комиссии: нет. Спред: плавающий. Кредитное плечо: 1:100.

Спекуляции и инвестиции ведутся на следующих рынках:

Форекс – валюты. Фондовый – акции, ETF и индексные фонды. Товарный – металлы, нефть, газ, продукция с/х. Криптовалютный.

Суммарное число активов достигает пары сотен.

Торговая платформа

Терминал тут функционирует прямо в браузере. Чтобы перейти в него, достаточно нажать соответствующую кнопку в личном кабинете. И система тут же откроет новую вкладку с веб-платформой, которая:

не требует загрузки и установки;

обладает крайне простым интерфейсом;

поддерживает стандартные темы оформления и отображения котировок;

обеспечивает возможность применение ста с лишним индикаторов и объектов разметки;

сохраняет историю торговли для дальнейшего анализа.

Обучение в Analytics Space

Чтобы самим начать торговать, как профессиональные аналитики Analytics Space, можно пройти у них обучение. Подобный сервис предлагает и ряд других компаний. Но рассматриваемый брокер предлагает программу подготовки, где основной упор сделали на практику.

Эксперт не просто будет рассказывать что-то там на истории, что фактически не имеет особой ценности и не показывает его экспертность. Нет, здесь будет много времени уделено практике. Причем аналитик, так сказать, в прямом эфире будет проводить мониторинг рыночной ситуации и делать прогнозы. Так что обучающиеся могут сразу убедиться, насколько точно они отрабатывают. Ну и конечно, ничто не мешает сразу повторить все действия за профессионалами.

Заключение

В завершение нужно сказать, что и сама модель обслуживания, и отзывы об Analytics Space выставляют компанию в довольно выгодном свете. И если оценить перспективы заработка по сигналам, то они впечатляют. Остается лишь зарегистрироваться и убедиться, что все работает, как заявлено.