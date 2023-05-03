В Венгрии считают, что конфликт на Украине затянется

При этом страна "находится на стороне мира и выступает за прекращения огня", отметил глава венгерского военного ведомства Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 2 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Венгрии при составлении своих планов исходит из того, что вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться достаточно длительное время. Об этом сообщил во вторник журналистам глава военного ведомства Криштоф Салай-Бобровницки.

"Венгерское правительство находится на стороне мира и выступает за прекращения огня [на Украине], но в военном плане необходимо готовиться к тому, что этот конфликт окажется затяжным и будет продолжаться в восточной части Европы", - процитировало его информационное агентство MTI.

В связи с этим министр заявил о необходимости повышения готовности и эффективности Вооруженных сил Венгрии в составе НАТО, в том числе за счет использования новой военной техники и систем вооружений. Салай-Бобровницки отметил, что задача вывода венгерской армии и ВВС на более высокий уровень будет стоять перед генералом Габором Бёрёнди, кандидатура которого выдвинута на пост начальника Генерального штаба.

Глава Минобороны беседовал с журналистами после слушаний в комитете по делам вооруженных сил и правоохранительных органов парламента Венгрии, который поддержал назначение Бёрёнди. Министр назвал его "нужным человеком в нужное время и в нужном месте". Ранее он возглавлял военное представительство страны при НАТО и Евросоюзе в Брюсселе. Бёрёнди сменит в должности начальника Генштаба генерала Ромулуса Русин-Сенди.