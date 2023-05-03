Войти
ТАСС

В США заявили, что не хотят войны с Россией

99
0
0
Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

При этом, по словам председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марка Милли, существует вероятность эскалации конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией, но обращают внимание на вероятность эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

"Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы не допустить эскалации. Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что это отвечает интересам каждой стороны, и Украина определенно не хочет войны подобного масштаба на своей территории", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Милли, "существует реальная вероятность эскалации". "Изо дня в день мы оцениваем вероятность эскалации в связи с любыми действиями, которые предпринимаем мы или россияне", - продолжил он. "Последствия вооруженного конфликта между США и Россией или любой страной НАТО и Россией были бы разрушительными для обеих сторон. Все заинтересованы в том, чтобы не допустить этого", - подчеркнул военачальник. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
25.01.2023
В США призвали умерить пыл украинцев из-за страха перед Россией
24.01.2023
Внук Шарля де Голля: конфликт на Украине спровоцирован США
10.02.2022
Запад перехватил инициативу у Путина и действует его же методами
21.07.2021
Козак сомневается в скором присоединении Украины к НАТО и ЕС, не против присоединения США к урегулированию в Донбассе
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
22.12.2020
Cumhuriyet (Турция): политика ПСР в отношении Украины работает на США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 01:40
  • 1
Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"
  • 02.05 23:36
  • 48694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 19:38
  • 10
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 14:33
  • 13
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 02.05 13:13
  • 1
Жесткий «Ответ» подводной угрозе
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб