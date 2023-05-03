В США заявили, что не хотят войны с Россией

При этом, по словам председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марка Милли, существует вероятность эскалации конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией, но обращают внимание на вероятность эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

"Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы не допустить эскалации. Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что это отвечает интересам каждой стороны, и Украина определенно не хочет войны подобного масштаба на своей территории", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Милли, "существует реальная вероятность эскалации". "Изо дня в день мы оцениваем вероятность эскалации в связи с любыми действиями, которые предпринимаем мы или россияне", - продолжил он. "Последствия вооруженного конфликта между США и Россией или любой страной НАТО и Россией были бы разрушительными для обеих сторон. Все заинтересованы в том, чтобы не допустить этого", - подчеркнул военачальник.