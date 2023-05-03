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Интерфакс-АВН

Участники международной встречи по Афганистану высказались за взаимодействие с Кабулом

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Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters
Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters.

Признавать талибов законными властями Афганистана они не стали

Дубай. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Участники международной встречи в Дохе во вторник согласились с необходимостью работы с Кабулом на международной арене, однако признавать движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка) законными властями Афганистана пока не стали, сообщает агентство ЭФЭ.

По его информации, генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам консультаций заявил, что участники переговоров согласились "работать над сближением международного сообщества" с Афганистаном. При этом, по словам генсека, на встрече согласились "не признавать талибское правительство, которое де-факто руководит Афганистаном".

Гутерриш не исключил, что в будущем проведет встречу с представителями талибов. "Я полагаю, что это возможно, но момент для таких контактов пока не наступил", - пояснил он.

В понедельник в ООН сообщили, что Гутерриш и спецпредставители более чем 20 стран участвуют во встрече по Афганистану в Дохе.

"Генсек ООН сегодня в Дохе. Сейчас он начал первую сессию, рабочий ужин, в рамках встречи, которую он проводит со спецпредставителями по Афганистану, чтобы достичь общих точек соприкосновения по ключевым вопросам", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что речь, в частности, идет о борьбе с терроризмом и ситуации с правами человека, в особенности - с правами женщин.

По словам Дюжаррика, цель этой встречи - "достичь общего понимания с международным сообществом, как взаимодействовать с "Талибаном" по этим вопросам".

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ООН
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