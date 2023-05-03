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РИА Новости

Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: институты на Западе создают безумные теории для подрыва обстановки в России

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Целые институты в США и Европе неустанно создают безумные антинаучные теории, направленные на подрыв обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".

"Оппоненты России привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью. Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства", - добавил Патрушев.

Как отметил секретарь Совбеза, "западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твёрдостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу".

"Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий", - подчеркнул Патрушев.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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