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ТАСС

Начштаба США заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2023 году

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По словам Марка Милли, Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью журналу Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей - а война означает достижение политических целей военными средствами - будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно указывала на то, что поставки оружия лишь затягивают конфликт. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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