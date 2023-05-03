Посол США в Китае считает разговор Си Цзиньпина и Зеленского хорошим первым шагом

По словам Николаса Бернса, КНР "нужно подтолкнуть Россию к выводу войск, и чтобы Украина могла получить обратно все свои территории и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 26 апреля, стал хорошим первым шагом в рамках посредничества Пекина в конфликте на Украине. Такое мнение высказал во вторник посол США в Китае Николас Бернс на посвященном американо-китайским отношениям онлайн-семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Его попросили прокомментировать переговоры глав двух государств и влияние этой беседы на посреднические усилия КНР. "Конечно, мы посмотрим [к чему приведет эта беседа], но мы уже много месяцев предлагали Китаю провести переговоры на высшем уровне с президентом Зеленским. Так что телефонная беседа председателя Си Цзиньпина стала хорошим первым шагом. Но я думаю, что ответ на ваш вопрос заключается в том, что мы должны посмотреть, что произойдет дальше. У Китая очень тесные отношения с Россией. Отношения с Россией носят поддерживающий характер. Я говорю это, потому что мы читаем китайскую прессу каждый день. Пресса здесь обвиняет Соединенные Штаты и обвиняет НАТО в войне на Украине, что, конечно, абсурдно", - утверждал дипломат.

По его версии, Китаю "нужно подтолкнуть Россию к выводу войск, и чтобы Украина могла получить обратно все свои территории и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова". "Конечно, мы бы хотели, чтобы Китай был гораздо более жестким в своих советах России. И мы хотели бы видеть действия по прекращению войны как можно скорее при тех условиях, которые украинское правительство может принять", - добавил Бернс.

Он также рассказал, что "предостерег [власти] КНР от оказания летальной военной помощи России". "Мы весьма внимательно следим за этим вопросом уже много месяцев. Мы не видели доказательств того, что Китай занимается этим, но мы продолжаем следить за этим. Я не хочу вдаваться в частные разговоры, которые мы вели с китайским руководством, но они были на самом высоком уровне. И мы недвусмысленно дали понять, насколько это серьезно", - подчеркнул глава американской дипмиссии.

Бернс подтвердил, что у Вашингтона "были опасения по поводу укрепления отношений Китая с Россией на протяжении последних нескольких лет, но особенно за последние год или два". "И это затрагивает множество различных вопросов", - сказал посол.

Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала специальной военной операции РФ телефонную беседу с Владимиром Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй.