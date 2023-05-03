Дания намерена выделить Украине пакет военной помощи на $260 млн

В него входят средства ПВО, техника для разминирования, тягачи для буксирования бронетехники, военные мосты, приборы ночного видения и боеприпасы, отметили в Минобороны королевства

СТОКГОЛЬМ, 2 мая. /ТАСС/. Датский парламент проголосовал во вторник за предоставление самого большого пакета военной помощи Украине из предоставленных на сегодняшний день для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Стоимость нового пакета оценивается в 1,7 млрд крон ($260 млн). В него входят средства ПВО, техника для разминирования, тягачи для буксирования бронетехники, военные мосты, приборы ночного видения, боеприпасы.

За последний год Дания оказала Украине помощь в объеме около 9,5 млрд крон ($1,43 млрд).