TruNews: в США испугались активизации действий российского подводного флота

Участие НАТО в конфликте на Украине не оставило России выбора, и теперь Восточное побережье США оказалось под угрозой. Такую точку зрения высказали обозреватели TruNews Рик Уайлс и Док Беркхарт, комментируя заявление американского генерала о росте активности российского подводного флота.

Главнокомандующий Объединёнными силами в Европе генерал Каволи: Прежде всего хотелось бы обратить внимание на заявления о специфике деградации российских вооруженных сил. Бóльшая их часть не пострадала в ходе нынешнего конфликта, включая подводные силы. На публике, как вы знаете, не так просто говорить о наших подводных усилиях в этой связи, но могу сказать, что русские проявляют сейчас в этом направлении повышенную активность. Их патрульные миссии в Атлантическом океане имеют весьма высокий уровень — куда выше, чем мы предполагали годами. И все это невзирая на боевые действия на территории Украины.

Рик Уайлс: Я услышал его.

Док Беркхарт: Суть уловили?

– Да.

– Итак, он сказал, что о хоть сколько-нибудь серьезной деградации российских вооруженных сил речи не идет.

– Да, и основная часть армии России не пострадала в ходе конфликта.

– Я даже несколько раз перематывал его выступление, потому что в нем он противоречит представителю Кортни в том, что мы, мол, хорошенько прижимаем и вытесняем русских с Украины.

– The New York Times, The Washington Post, CNN, Fox News, лондонские The Times, The Telegraph, Daily Mail и ВВС — все они вот уже год наперебой ежедневно твердят нам, что Россия проигрывает и истекает кровью, ее солдаты бегут, Украина побеждает, российская армия вот-вот рассыплется, а в обществе зреет бунт.

– А тут высокопоставленный генерал делает такое заявление.

– СМИ распространяют ложь и пропаганду. Это чистой воды пропаганда. Русские побеждают.

– Да.

– И единственная причина, по которой украинцы до сих пор сражаются, состоит в том, что западные страны потратили в общей сложности сотни миллиардов долларов на поддержку коррумпированного правительства во главе с президентом Зеленским. Мы не знаем, сколько денег он ворует вместе со своими генералами. Если бы мы им не помогали, их стерли бы с лица земли еще год назад.

– Да, Украину поделили бы на части, и все разъехались бы по домам. На этом все и могло закончиться.

– Вообще, если вернуться к самому началу конфликта, Сергей Лавров ведь пытался вести переговоры с Зеленским.

– Да-да, и в апреле 2022 года…

– А Джо Байден этому помешал!

– … они пришли к выводу, что все можно решить.

– Да. Россия не хотела завоевывать Украину, не хотела. Все, чего она хотела, так это присоединения самопровозглашенных республик Донбасса, большинство граждан которых считает себя русскими.

– Верно.

– И ведь там шла война. Многие не в курсе, но война там идет с 2014 года. США сделали для нее все возможное, ведь Джон Маккейн и Виктория Нуланд спровоцировали там революцию 2013-2014. Русские всего лишь хотели прекратить там кровопролитие, присоединить эти земли и заключить с Украиной мирное соглашение. Но Джо Байден и НАТО не позволили этому случиться. И вот мы имеем то, что имеем: над нами нависла угроза ядерной войны с Россией. Уму непостижимо, что эти люди так поступили! А Генерал Каволи говорит, что с момента начала конфликта войска РФ не понесли значительных потерь.

– Точно. Иными словами, украинцы до сих пор сражаются с мощной армией, несмотря на выделенные Украине сотни миллиардов долларов.

– А еще они активизировали работу подводных лодок, осуществляют миссии в Атлантике. Вы понимаете, что речь идет в том числе о Восточном побережье США? Зачем их субмарины ходят туда-сюда вдоль нашего побережья? Не собрались ли они захватывать Нью-Йорк, Вашингтон, Норфолк в штате Вирджиния, Джексонвилл во Флориде? Думаю, именно на это они и нацелились, поскольку выбора у них, как им кажется, не осталось: НАТО загнала Россию в угол, и теперь речь идет о ее выживании. Они не остановятся. А США тем временем кастрируют детей и превращаются в больное извращенное общество. Кто защитит нас в случае чего? Кто?