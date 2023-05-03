Поведение Турции не устроило США, и они решили действовать

Радио Болгария: США испортили отношения с Эрдоганом. Россия — одна из причин

Вопрос, кто станет президентом Турции, важен, так как может быть связан с исходом украинского конфликта, считает автор статьи для Радио Болгария. Сейчас Турция отдаляется от НАТО и сближается с Россией. И это далеко не единственное, что не устраивает Вашингтон.

Калина Андролова

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы — они могут изменить архитектуру международных отношений и военную атмосферу в мире. Турция может обеспечить стабильность в Черноморском регионе или, наоборот, допустить эскалацию напряженности и даже помочь открыть новые фронты против России на постсоветском пространстве. Вопрос, кто станет президентом Турции, важен — он может быть связан с исходом украинского конфликта. Турция отдаляется от НАТО и сближается с Россией. Как пишут американские СМИ, своими претензиями на добычу газа Эрдоган угрожает безопасности Восточного Средиземноморья, а ударами по сирийским курдам — стабильности Сирии. Это лишь часть причин, по которым США испортили свои отношения с Эрдоганом. Правда в том, что США контролируют нефтяные месторождения в Сирийском Курдистане, используя военные группировки сирийских курдов. Соответственно, Эрдоган пытается вытеснить американцев из этого района и подчинить его экономическим интересам Турции — напав на курдов на том основании, что они представляют угрозу национальной безопасности страны. Но вообще-то все дело в нефти.

Для предстоящих выборов в Турции США используют те же технологии, что и для Болгарии. Коалиция против Эрдогана состоит из партий, не имеющих между собой ничего общего, кроме стремления свергнуть Эрдогана. Кемаль Кылычдароглу, главный оппонент Эрдогана — лидер левоцентристской Республиканской народной партии, основанной еще Ататюрком. Это вторая по величине партия в парламенте, получившая в 2019 году места мэров Стамбула и Анкары. У Экрема Имамоглу и Мансура Яваша, мэров Стамбула и Анкары, больше шансов, чем у Кылычдароглу, победить Эрдогана, но, если кто-либо из кемалистов покинет свой пост, это даст партии Эрдогана шанс снова получить место мэра. Таким образом, после долгих переговоров 74-летний экономист Кылычдароглу был выдвинут в общей сложности от шести оппозиционных партий, включая правые и националистические, в том числе, от партии Ахмета Давутоглу. Лозунги направлены против авторитарных эксцессов Эрдогана, за восстановление независимости правосудия и борьбу с массовой коррупцией. "Фронт, организованный против Эрдогана, должен донести месседж, что это оппозиция перемен, обещающая новое будущее молодому турецкому поколению, знающему только Эрдогана" — диктовали американские конструкторы. Звучит знакомо? Можно подумать, что говорят о партии "Продолжаем перемены" и Бойко Борисове. Эрдоган, считают американские СМИ, оказался в ситуации политического выживания — если он не станет президентом, то, вероятно, будет вынужден ответить перед судом за свои многочисленные злоупотребления властью. В отличие от болгарской политической элиты, при Эрдогане эти угрозы не дают результатов. Третья политическая сила в Турции — прокурдская Народно-демократическая партия — отказалась выдвигать своего кандидата и поддержала Кылычдароглу. Партию обвиняют в сепаратизме и 12 мая Конституционный суд решит, запрещать ли ее.

Турция важна для США из-за своего влияния на постсоветском пространстве, из-за того, что у нее есть возможности действовать на Балканах, и из-за того, она исламское государство, т.е. возможный оперативный военный союзник в исламском мире. В этом смысле Турция — уникальный и незаменимый фактор. Встреча посла США в Турции с Кылычдароглу в знак поддержки привела Эрдогана в бешенство, и он призвал избирателей преподать американцам урок на этих выборах. Кылычдароглу, алевит, выступил с заявлением, в котором лишил Эрдогана возможности намекнуть, что его соперник не является истинным мусульманином. Алевиты — шиитская секта с неструктурированной интерпретацией ислама, без религиозной догмы. Алевиты не посещают мечети и медресе, не соблюдают Рамадан и пьют алкоголь. Иногда они подвергаются преследованиям со стороны правых суннитских активистов. Непонятно, насколько это признание Кылычдароглу поможет или помешает его кампании.

Предвыборный пиар Эрдогана демонстрирует, что Турция уже сама добывает свой газ, производит свой первый электромобиль и что у Турции есть собственная атомная электростанция. Эрдоган устроил помпезный спектакль по доставке ядерного топлива, на котором присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, впечатлившийся АЭС "Аккую". На открытии "Аккую" также виртуально присутствовал Владимир Путин, обратившийся к Эрдогану как к "дорогому другу" — Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что надеется увидеться вживую в ближайшее время. Турция намерена стать источником сырьевых ресурсов для Юго-Восточной Европы. Турецкая BOTAS и азербайджанская SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европе. Европа осознает, что с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 больше нельзя добывать газ, но, в отличие от США, после газового кризиса стала благосклонна к организации газового хаба в Турции, тем более что у Турции много источников — Алжир, Катар, Азербайджан, американский СПГ и добыча с собственного месторождения. Это многообразие — идеальное прикрытие для ребрендинга российского газа. Следует отметить, что у Турции отличные отношения с британцами, хорошо представленными в Азербайджане — а значит, новая схема в Юго-Восточной Европе вполне реальна.