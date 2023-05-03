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ТАСС

На Украине продлили на три месяца военное положение и всеобщую мобилизацию

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Они будут действовать до 18 августа

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации на три месяца.

"Срок действия военного положения и мобилизации на Украине продлевается с 05:30 мск 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года", - написал он в Telegram-канале.

По словам парламентария, это уже седьмое голосование Рады за продление военного положения.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, несколько раз его действие продлевали, в предыдущий раз также на 90 дней. 25 февраля прошлого года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада также неоднократно продлевала ее действие. 

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Украина
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