В Туле запустили производство новых миниатюрных микрофонов

Новое устройство будет незаменимо в оборудовании подразделений Вооруженных сил РФ и спецслужб

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех) запустил производство способных сохранять заряд без сети миниатюрных микрофонов. Как сообщили в госкорпорации, новое устройство будет незаменимо в оборудовании подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ и спецслужб.

"Завод "Октава" (под управлением компании "РТ-Капитал" входит в госкорпорацию "Ростех") запустил первое в России производство миниатюрных микрофонов МКЭ-396, которые заместят продукцию иностранных производителей. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования в "петличках" телеведущих, гарнитурах операторов кол-центров, устройствах для конференций. Электретные микрофоны, способные сохранять заряд без сети, также незаменимы в оборудовании сотрудников подразделений ВС РФ и спецслужб", - сообщили там.

Как уточнили в Ростехе, МКЭ-396 представляет собой усовершенствованный вариант ранее производившейся на "Октаве" модели МКЭ-394, предназначенной для нужд военно-морского и гражданского флотов РФ. При этом новый микрофон более компактный и обладает улучшенными характеристиками разборчивости и чистоты речи.

Новый микрофон может работать без источника питания высокого напряжения благодаря использованию электрета - материала, содержащего постоянный заряд тока. Для нормальной работы устройству достаточно одной батарейки АА.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова, "Октава" планирует выпускать около 10 тыс. микрофонов в год. "В гражданском сегменте акустическая продукция тульского предприятия Ростеха сможет полностью заместить импортные образцы миниатюрных электретных микрофонов, которые занимали 100% российского рынка", - привели его слова в Ростехе.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры. С 2017 года предприятие находится в прямом управлении госкорпорации "Ростех", которая реализует масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла стратегического предприятия. В апреле сообщалось, что тульское производство запустило производство бронежилетов "Оберег", способных выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.