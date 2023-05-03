Песков: вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине с каждым днем увеличивается

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц должен исходить из того, что вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине увеличивается с каждым днем, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно", - констатировал представитель Кремля, комментируя во вторник в общении с журналистами заявление Шольца о том, что Берлин будет следить, чтобы поставляемое Киеву оружие не использовалось для атак на РФ. При этом Песков подчеркнул, что "оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России". "Потому что Донбасс является российским регионом, и оружие стреляет по территории России", - пояснил он.

"С каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Федеративной Республики Германия в конфликт увеличивается. Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить" - указал представитель Кремля.

В понедельник Шольц заявил, что важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по российской территории. По его словам, Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы не было эскалации между НАТО и РФ.