Bild: ВС РФ могут уничтожить поставленные Украине танки Leopard тремя способами

По данным издания, наибольшую угрозу для западных танков представляют современные ПТРК с тандемными кумулятивными зарядами

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России обладают несколькими видами оружия, которые могут уничтожить поставленные Украине Германией и другими западными странами танки Leopard. С таким утверждением во вторник выступила газета Bild.

По ее информации, существует три системы вооружения, используемые армией РФ, которые могут представлять серьезную опасность для танков Leopard. Это самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), противотанковые мины и российские танки. Наибольшую угрозу для западных танков, как указывает издание, представляют современные ПТРК с тандемными кумулятивными зарядами, способные пробивать более одного метра брони. Эти комплексы были специально разработаны для борьбы с такими танками, как Leopard 2, резюмирует газета.

Еще одним мощным оружием в арсенале ВС России, как отмечает Bild, являются противотанковые мины. В частности, на вооружении армии РФ состоит хорошо известная ТМ-62 и ее продвинутые аналоги. Еще одна опасность для западной техники, по данным издания, это российские боевые танки. "Российские танки типа Т-72Б3, Т-90А/С/М или Т-80БВМ, оснащенные мощными системами наведения на цель, не уступают немецким танкам Leopard. Более того, новейшие ракеты, выпущенные из 125-миллиметровой пушки 2А46, также способны пробить броню Leopard 2А6", - пишет Bild.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит на Украину 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще 4 единицы техники из запасов своих вооруженных сил. В конце марта стало известно, что обещанные 18 Leopard 2 уже прибыли на место назначения. Leopard 2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений. Однако одной из проблем может быть сложность системы, которая очень требовательна к обслуживанию.