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ТАСС

Песков считает, что Киев намерен продолжать атаки на Россию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства при этом подчеркнул, что спецслужбы делают все для защиты безопасности

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия отдает себе отчет, что Киев стоит за рядом атак и терактов на территории РФ и намерен продолжать такие действия, спецслужбы делают все для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, видит ли Кремль угрозы провокаций и диверсий на День Победы.

"Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить. Все наши специальные службы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности, ведется сложная напряженная работа. А главное, ведется специальная военная операция, которая направлена на то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны", - сказал Песков журналистам во вторник.

За последние дни сообщалось о нескольких диверсиях в разных регионах РФ. Так, опора линии электропередачи была взорвана ночью 1 мая в Сусанинском поселении Ленинградской области, находящемся в 66 км от Санкт-Петербурга. На другой опоре ЛЭП было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

Кроме того, на прошедших выходных произошел пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, он охватил четыре цистерны с топливом. Предположительно, это произошло из-за атаки беспилотников. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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