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РИА Новости

Песков напомнил о целях спецоперации

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: спецоперация направлена против угрозы со стороны Киевского режима

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное - ведется специальная военная операция, которая направлена то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны", - сказал Песков.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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