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НАТО создает в Польше ключевой авиационный пункт

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Самолеты НАТО в Литве
Самолеты НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Salon 24: в польском Повидзе создается база дозаправки самолетов НАТО

НАТО усиливает присутствие своих ВВС в Восточной Европе, пишет Salon 24. В ближайшие месяцы на авиабазу в Повидз, расположенный в центральной Польше, прибудут 19 заправщиков из США. В дальнейшем действовать они будут именно отсюда, потенциально увеличивая дальность полетов самолетов альянса.

Заправщики Национальной гвардии и Резерва ВВС США теперь будут действовать главным образом с авиабазы в польском городе Повидзе. Это новый шаг, направленный на усиление присутствия ВВС в Восточной Европе и обеспечение безопасности союзников по НАТО в данном регионе.

В Повидзе создается база дозаправки самолетов НАТО

В ближайшие месяцы в Повидз, расположенный в центральной Польше, должны прибыть 19 заправщиков из США. Как сообщили ВВС США, запланированные в связи с этим операции будут направлены на поддержку действий НАТО.

Переезд с авиабазы Шпангдалем в Германии в Польшу является частью операции ВВС США в Европе под названием Copper Arrow, в которой участвуют заправщики и летчики из подразделений Нацгвардии и Резерва США.

"Эти заправщики, расположенные в Соединенных Штатах, перемещаются с членами Компонента воздушного резерва, которые добровольно участвуют в ротации в европейской зоне ответственности", – заявил советник Воздушной национальной гвардии при командующем USAFE-AFAFRICA полковник Гэри Додж (Gary Dodge), цитируемый в пресс-релизе. "В качестве неактивных военнослужащих они добровольно участвуют в этом мероприятии, оставив свои гражданские предприятия и свои семьи".

Благодаря базе будет расширен охват миссии НАТО

Задача самолетов в Повидзе может заключаться в заправке боевых самолетов, в том числе самого совершенного в мире истребителя F-35A Lightning II, потенциально увеличивая дальность миссии НАТО. Недавно ВВС Нидерландов отправили на польскую авиабазу Мальборк восемь самолетов.

"Сотрудничество американских заправщиков с нашими союзниками по НАТО отчетливо демонстрирует, насколько мы ценим наши партнерские отношения, и как важно повышать нашу интероперативность", – сказал советник командующего резервом ВВС США полковник Тимоти Фори (Timothy Foery). Он подчеркнул, что "функциональная интероперативность" особенно очевидна, если посмотреть "на любую фотографию KC-135, заправляющего польский F-16, или KC-46, заправляющего финский F/A-18".

Как сообщает отраслевое издание Stars and Stripes, в Польшу поступят такие заправщики, как KC-135 Stratotankers, KC-10 Extenders, а также новейший самолет ВВС KC-46 Pegasus.

Заправщики начали летать из Повидза в начале марта, а 13 апреля Pegasus из 931-й авиабазы в Макконнелле заправил самолеты финских ВВС F/A-18.

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