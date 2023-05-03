В Чехию доставлена вторая партия ОБТ "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 2 мая. По информации Минобороны Чехии, в расположение 7-й механизированной бригады СВ Чехии (Праславице) доставлены еще два основных боевых танка "Леопард-2A4", переданных Германией.

Таким образом, в Чехию доставлены три из 14 танков, обязательство по поставке которых приняли на себя власти Германии.

Как сообщал ЦАМТО, 14 танков "Леопард-2A4" и одну БРЭМ Bpz3 Германия безвозмездно поставит ВС Чехии в обмен на переданную ВС Украины технику. В октябре 2022 года представители Минобороны Чехии подписали с немецкими партнерами ряд контрактов, связанных с поставками. В их числе: соглашение о поставке танков, меморандум о взаимопонимании, соглашение о проведении обучения и административное соглашение.

Передаваемые танки первоначально состояли на вооружении ВС Швейцарии и Германии. Первый "Леопард-2A4" был передан ВС Чехии в декабре прошлого года. Месяц назад он успешно прошел войсковые испытания, что позволяет ВС Чехии приступить к обучению личного состава. Остальные танки будут доставлены по графику до конца 2023 года. БРЭМ Bpz3 Buffel на усовершенствованном шасси "Леопард-2" будет готова к середине 2024 года.

Помимо танков, в поставку входит начальный пакет запасных частей и боеприпасов, трехлетняя техническая поддержка и обучение военнослужащих. Стоимость передаваемой безвозмездно техники оценивается в 4 млрд. чешских крон.

Оба начальных курса переподготовки для восьми военнослужащих ВС Чехии уже завершились в учебном центре в Мюнстере. Дальнейшее обучение экипажей выездной группой ВС Германии начнется после доставки в Чехию достаточного количества машин. Параллельно будет проходить и подготовка инструкторов, которые впоследствии будут проводить обучение в Чехии.

Командование Вооруженных сил Чехии заявляет, что ввод в эксплуатацию ОБТ "Леопард-2A4" позволит подготовить личный состав к приобретению новых "Леопард-2A7+". В мае прошлого года министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага может закупить в Германии до 50 танков данной версии.

По заявлению Я.Черноховой, военное ведомство также завершает подготовку к подписанию контракта на поставку ВС страны гусеничных боевых машин пехоты CV-90.