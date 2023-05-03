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Интерфакс-АВН

Для охраны границ Белоруссии формируют дополнительные маневренные группы - Госпогранкометет

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Белорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РБ

Минск. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Госпогранкомитет Белоруссии усилит охрану границ, сформирует дополнительные маневренные группы, сообщил глава ГПК Анатолий Лаппо по итогам совещания по вопросам обеспечения безопасности и охране границы во вторник в Минске.

"Мы в прошлом одну маневренную группу сформировали в Мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну маневренную группу на лидском направлении, вторую - как резерв на брестском направлении. Будет осень - может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление", - приводит слова Лаппо госагентство БелТА.

"Граница - это живой организм, и обстановка в зимний период и летний совсем другая. Если зимой участки где-то непроходимые или труднопроходимые, то весной-летом они оголяются. Естественно, глава государства как главнокомандующий интересуется, какие мы меры принимаем", - отметил глава Госпогранкомитета Белоруссии.

Он подчеркнул, что "обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании дал поручение белорусскому правительству и силовикам усилить охрану государственных границ с целью воспрепятствовать проникновению в страну диверсантов.

"Обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов", - отметил глава государства.

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Белоруссия
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