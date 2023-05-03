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РИА Новости

Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: российский ОПК обеспечивает потребности армии и флота

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. Российская армия в 2023 году уже получила достаточное количество боеприпасов для нанесения ударов по живой силе и технике противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", – сказал глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам Шойгу, по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз.

Генерал армии добавил, что действия ВС России на передовой в известной степени зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) была поставлена задача оперативно нарастить темпы производства.

Цель, отметил министр, была достигнута за счет эффективно выстроенной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота", – цитирует министра РИА Новости.

Радио Sputnik ранее писало о проверке руководством Минобороны РФ выполнения гособоронзаказа предприятиями Тульской области.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
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