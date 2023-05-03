Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов

Шойгу: российский ОПК обеспечивает потребности армии и флота

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. Российская армия в 2023 году уже получила достаточное количество боеприпасов для нанесения ударов по живой силе и технике противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", – сказал глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам Шойгу, по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз.

Генерал армии добавил, что действия ВС России на передовой в известной степени зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) была поставлена задача оперативно нарастить темпы производства.

Цель, отметил министр, была достигнута за счет эффективно выстроенной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота", – цитирует министра РИА Новости.

Радио Sputnik ранее писало о проверке руководством Минобороны РФ выполнения гособоронзаказа предприятиями Тульской области.