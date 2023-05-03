Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось

Гуаньча: юань стал важным инструментом против западных санкций

Всего за несколько лет Запад активно сплотился в расистские союзы и начал открыто угнетать развивающиеся страны, считает автор статьи на портале "Гуаньча". Однако реструктуризация мировой финансово-торговой системы уже началась. И юань стал важным инструментом против западных санкций.

После вспышки российско-украинского конфликта всеобъемлющие санкции, введенные США и Европой в отношении России, "открыли миру" их истинное лицо.

А недавно страны "Большой семерки" (G7) решили еще больше "подлить огня".

В этом году саммит G7 пройдет в Хиросиме, Япония, с 19 по 21 мая. Согласно сообщениям, перед этим официальные лица "Большой семерки" обсудят предложение США о кардинальном изменении существующего режима санкций против Москвы. Цель этого обсуждения будет заключаться как раз в том, чтобы переманить на свою сторону государства-члены ЕС и ослабить экономическую и военную мощь России.

Это "кардинальное изменение существующего режима санкций" почти полностью запретит экспорт в Россию.

Хотя Соединенные Штаты и Европа не решаются открыто воевать с Россией, в других областях они очень активны. С одной стороны, они без конца занимаются подстрекательством, а с другой стороны, их заносчивость взлетела до небес. Подобная дуальность очень важна и является ключевым инструментом, с помощью которого можно проанализировать современные международные финансовую и торговую модели. Можно также сказать, что Россия случайно испытала на себе все.

Если всем казалось невероятным то, что Россия начнет спецоперацию на Украине, то еще более неожиданной стала серия санкций со стороны США и Европы. Безумный и безудержный шквал ограничений и запретов во многом изобличил истинный характер западных политиков.

После того, как русские стали мишенями для травли, все, что составляет основу западной системы, потеряло доверие в глазах мира. Свобода слова, дух договорных отношений и неприкосновенность частной собственности – все это считается самыми основными и важными "принципами" капиталистического мира, за которые он готов стоять насмерть. Однако под предлогом "противодействия агрессии" все это было отброшено в сторону.

Правда в том, что эти так называемые принципы, продвигаемые западным миром, никогда не были применимы ко всему миру и в действительно являются расистскими.

Западные расисты сплотились, чтобы наложить санкции

После Второй мировой войны и ликвидации фашизма человечество осознало пагубность агрессивных войн и колонизации, и в развивающихся странах началось неудержимое движение за независимость. Стремительный скачок в науке и технике и долгосрочная игра с целью достижения баланса в ядерных силах привела к тому, что западный мир "сменил пластинку" и начал пропагандировать общечеловеческие ценности. Преступления вроде массовой резни и колонизации, совершенные западным обществом, являются историческими фактами, однако Запад распустил слухи и принялся обвинять другие страны в этих преступлениях. Лицемерность их двойных стандартов поразительна: западное общество никогда по-настоящему не принимало концепцию мирного соразвития, отстаиваемую Организацией Объединенных Наций, потому что никогда не отказывалось от расизма, который въелся в его кости.

Хотя развивающиеся страны, представленные блоком БРИКС, временами терпели неудачи, в целом на сегодняшний день они добились значительного прогресса по сравнению с 1990-ми годами. В частности, наибольший скачок в развитии совершил Китай – его ВВП на душу населения в 2022 году достигло 12,7 тысяч долларов, что превзошло среднемировой показатель и вывело КНР в категорию стран с высоким уровнем доходов.

А в то же время доля стран G7 в мировом ВВП упала с более чем 70% на пике в 1990-х годах до менее 50% сейчас. В 2022 году общий ВВП "Большой семерки" составил 43,6 триллионов долларов, а это лишь 42,9% от общемирового. Этот процент неизбежно продолжит сокращаться, в основном за счет давления инфляции на ВВП Соединенных Штатов.

Недавно в индийских СМИ появилась информация о том, что ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет 31,5% от мирового – это превысило 30% "Большой семерки", благодаря чему БРИКС достиг исторического превосходства. К 2030 году доля стран БРИКС в мире превысит 50%. Такой показатель ВВП, рассчитанный по ППС, является выбранным Индией ориентиром, и в некоторой степени все это может объяснить резкое снижение относительной силы G7.

Западные страны недовольны тенденцией развития мира, особенно подъемом Китая. Перед лицом растущих проблем у Запада больше нет уверенности в том, что он сможет мирно конкурировать в созданной им глобализированной экономической и торговой среде. Именно из-за этого он "переобулся" и начал свой расисткий марш, чтобы задавить подъем таких крупных держав, как Китай и Россия.

Соединенные Штаты и Европа развязали множество войн против развивающихся стран, спровоцировали кризис беженцев и разожгли пламя внутреннего сопротивления, подрывая работу многих режимов по всему миру. Торговая война против Китая и расширение НАТО на восток против России имеют глубокие расистские корни. Чтобы давить на Китай, Соединенные Штаты в первую очередь используют альянс "Пять глаз", который сам по себе – жесткий этнически однообразный и эксклюзивный кружок.

Всего за несколько лет Запад активно сплотился в расистские союзы и принялся открыто угнетать развивающиеся страны. Все так называемые общечеловеческие ценности оказались не более чем пустыми словами. Конфронтация между развитыми странами США и Европы и развивающимися странами мира, обнажившаяся из-за конфликта между Россией и Украиной, еще никогда не была столь очевидной. Санкции против России все исходят от западного лагеря, а развивающиеся страны держатся в стороне. Ни одна из них не стала в это ввязываться, даже всегда бестолковая Индия очнулась и ринулась в интернете разоблачать лицемерие западного блока.

Западные страны хотели выставить российско-украинский конфликт "актом агрессии", который "непростителен и не подлежит обсуждению", но эта попытка не удалась. Мировое общественное мнение отнюдь не однобоко. Позиция Китая была признана и поддержана огромным числом развивающихся стран. Пекин призывает к миру и говорит о том, что односторонние санкции не помогут решить проблему, а все стороны, вовлеченные в конфликт, должны сесть за стол переговоров на равных. В первую годовщину российско-украинского конфликта Китай выпустил "мирный план на 12 пунктов", который привлек широкое внимание мира.

Западный расизм больше не может "продавить силой", а такая большая страна как Россия может даже применить военные средства, чтобы разоблачить слабость западного мира. Страны и регионы, которые продают чужие интересы и ищут покровительства у Запада, тоже будут затронуты. Как бы яростно они ни прыгали, как бы они ни стремились укрыться у своих хозяев, если что-то пойдет не так, они мигом будут безжалостно отброшены Западом.

Национальная сила Китая намного сильнее, чем у России. В 2023 году бюджет национальной обороны увеличился на 7,2% до 1 553,7 миллиардов юаней, что составило около 1,2% ВВП. Это самый низкий показатель среди крупных стран мира и намного ниже, чем 3,3% в США, а общие военные расходы Китая лишь немногим превышают четверть расходов Соединенных Штатов. Но тем не менее, эффективность военных НИОКР и производства КНР очень высока. Если он действительно начнет готовиться к войне, то у него не возникнет никаких проблем с расширением своего ядерного арсенала и увеличением передовых военно-морских и воздушных сил.

Однако последний оплот западного расизма очень сплоченный. Они коллективно накладывают санкции против развивающихся стран, в основном ударяя по сфере финансов и торговли. От них уже серьезно пострадали Иран, Северная Корея и Россия, а Китай также оказался затронут.

Противодействие финансовым и торговым санкциям, введенным западными расистами, должно стать первостепенной коллективной задачей развивающихся стран. Если они не объединятся, то не смогут сопротивляться всесторонним западным санкциям, даже будь они сильны, как Китай и Россия. Если они будут продолжать отчаянно бороться лишь за обеспечение национальной безопасности, то понесут колоссальные потери и могут даже утратить шанс на развитие и стать мишенью западной гегемонии. Именно это является основой уверенности Запада, поэтому он отбросил всякое притворство и обрушился на Россию, чтобы утвердить свой авторитет.

Однако вот-вот начнутся небывалые изменения в глобальных финансовых и торговых механизмах, которые прозвучат похоронным звоном для злых сил западного расизма и ознаменуют их окончательное поражение.

Реструктуризация мировой финансово-торговой системы уже началась

В ходе процесса глобализации, начавшегося в 1980-х годах, такие страны, как Китай, Россия, Индия и Бразилия, последовательно присоединялись к международной финансовой и торговой системе, возглавляемой Западом. В 2006 году эти страны, как представители развивающихся развивающихся стран, стали БРИКС, получив высокую оценку международных СМИ.

Тогда развитые страны еще были готовы терпеть возвышение развивающихся держав в глобальной системе. В то время размер экономик стран БРИКС по-прежнему находился в "контролируемом диапазоне", а силы в развитых странах, наживающиеся на экономике и торговле, все еще доминировали в глобальных обменах.

На открытие Олимпийских игр 2008 года в Пекине приехали лидеры многих стран, и это можно было назвать пиком атмосферы глобального мирного развития. Затем разразился финансовый кризис 2008 года, и лагерь развитых стран погрузился во внутренние неурядицы и раскол, вызванный поляризацией между богатыми и бедными, в том числе усилившимся расслоением населения в США и растущим разрывом между бедными и богатыми странами в Евросоюзе.

Опираясь на волну дивидендов от бума развития глобального интернета и мобильной связи после 2010 года, Соединенные Штаты оказались в лучшем промышленном положении, чем Европейский союз. В то время США и Европа временно стабилизировали ситуацию, напечатав деньги и выпустив дополнительные гособлигации, но изъяны в экономической и торговой системе стали очевидны.

С опустошением американской и европейской промышленности и ослаблением их международной конкурентоспособности Восточная Азия получила сильный импульс роста, поскольку была регионом, где НИОКР и производство стабильно и эффективно развивались. Хотя конкурентоспособности Китая среди развивающихся стран достаточно, чтобы угрожать США и Европе, не стоит забывать, что одно его население превышает по объему все развитые страны. Поэтому вызов КНР перестал быть чем-то невероятным, а превратился в ежедневное состязание.

Однако Китай и развивающиеся страны с хорошей динамикой экономического развития до сих пор не создали отдельные торгово-финансовые системы и все еще осуществляют экономические и торговые обмены с помощью западных механизмов. С момента рождения евро основная корзина мировых валют не менялась уже много лет, банковская система по-прежнему функционирует по западным правилам, а в логистике, основанной на судоходстве, также доминируют транспортные компании развитых стран.

После финансового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1998 году развивающиеся страны и Восточная Азия накопили огромные валютные резервы: те выросли с менее чем 2 триллионов долларов до астрономической цифры в 14,9 триллионов к концу 2021 года. Только у Китая на руках 3,2 триллиона долларов, в основном это валюта и финансовые активы США и Европы.

Эти страны вытерпели то, что США и Европа нажились на дополнительной эмиссии валютной системы, и смогли миновать кризис. Хотя стоимость богатства, представленного валютными резервами, значительно сократилась, они не предприняли каких-либо серьезных шагов, придерживаясь мнения "давайте продолжим жить, как жили".

Однако после пика в 4 триллиона долларов в 2014 году Китай осознал проблему раздутых валютных резервов. Несмотря на годовой профицит в более 400-600 миллиардов долларов (а в 2022 году он даже достиг рекордных 877,6 миллиардов долларов), Китай теперь постоянно удерживает на руках лишь 3 триллиона долларов резервов. Согласно оценкам, около 70% валютных резервов Китая находятся в долларах, 20% в евро и фунтах стерлингов и 10% в японских иенах. В последние несколько лет КНР также постоянно сокращала свои американские облигации, снизив их объем до 859,4 миллиардов долларов в январе 2023 года – это примерно на треть меньше, чем исторический максимум, и Пекин, очевидно, намерен продолжить эту корректировку.

С 2014 года, чтобы защититься от санкций США и Европы, Россия тоже значительно увеличивала свои резервы в юанях и золоте и сокращала свои активы в долларах, евро и фунтах стерлингов. Но к концу июня 2021 года более 50% 630-миллиардных валютных резервов Москва в долларах, евро и фунтах стерлингов были заморожены из-за вспышки российско-украинского конфликта.

Китай и Россия приняли меры предосторожности ради безопасности своих валютных резервов, но какими бы предусмотрительными они ни были, санкции США и Европы все равно оказались очень болезненным уроком. Доверие развивающихся стран к западной финансовой системе из-за этого серьезно пострадало. А Китай открыл для себя окно больших возможностей.

У юаня всегда было две основные проблемы. Первая – это опасения Китая, что повышение курса юаня повлияет на внешнюю торговлю. Поэтому, чтобы поддержать глобальную торговлю, юань всегда жестко контролировался китайским правительством, а его курс даже иногда намеренно понижался. Например, в 2018 году в ответ на торговую войну юань по этой причине легко поднялся выше 7 по отношению к доллару. Вторая проблема заключалась в опасениях правительства, что богатые люди в стране будут обменивать внутренние юани на иностранную валюту и хранить ее за границей, что приведет к резкому сокращению внутренних валютных резервов. Таким образом, например, с 2015 по 2016 год валютные активы сократились на 1 триллион долларов.

Первая проблема решилась благодаря показателям внешней торговли в течение трех лет после 2020 года. Китай проверил степень принятия повышения курса юаня за границей и теперь имеет четкое представление о конкурентоспособности китайских товаров. Общий оборот внешней торговли "14-й пятилетки" должен составить 5,1 триллиона долларов к 2025 году. В первый же год – 2021 – произошло перевыполнение плана, и объем составил 6,06 триллионов долларов. После этого давление из-за повышения курса юаня стало намного меньше, и даже если импульс внешней торговли немного упадет на некоторое время, Китай не будет считать это страшным. В первом квартале 2023 года экспорт КНР вновь неожиданно вырос, несмотря на прогнозы, продемонстрировав сильную конкурентоспособность.

Вторая проблема не только отсутствует, но и напротив, показывает обратную динамику. Китайцы накопили большое количество нерассчитанной иностранной валюты, а также много валютных активов за границей. Но это логично — с настолько большим годовым профицитом в 2022 году валютные резервы за границей не могли не увеличиться. Очевиден импульс, который начало повышение курса юаня, а также снизилось давление на валютный обмен. В сочетании с тем фактом, что китайцы и этнические китайцы с зарубежными активами боятся, что их ограбят Соединенные Штаты и Европа, тенденция неизбежно изменится на обратную.

Система банковских расчетов, такая как SWIFT, технически не сложна, но требуется, чтобы люди ее использовали. Растущий статус юаня как международной валюты создает реальную возможность для этого. В настоящее время юаней, хранящихся за границей, довольно мало, и даже если создать систему банковских расчетов, основанную на юанях, от нее будет немного пользы. Однако, если интернационализация юаня продолжится и если он встанет на уровень других международных валют, то доля рынка, занимаемая юанем в SWIFT и других банковских расчетных системах, неизбежно резко возрастет.

Особо следует в этом контексте выделить Трансграничную платежную систему в юанях (сокращенно CIPS, Трансграничная межбанковская платежная система). Теоретически все юани выпускаются Народным банком Китая. Разве могут электронные цифры, хранящиеся на банковских счетах в других странах, просто приравняться к действительным юаням? Для этого необходимо посредничество CIPS для подтверждения права на хранение.

Люди, часто переводящие деньги, постоянно сталкиваются с такими банковскими кодами, как SWIFT CODE, но использование последнего – не более чем привычка. После запуска работы CIPS в 2015 году эта система с 2016 года развивалась на базе SWIFT. В 2021 году 80% бизнеса CIPS управлялось SWIFT. Но с технической точки зрения, также возможно напрямую присоединиться к CIPS без посредничества SWIFT. В январе 2022 года в CIPS уже было 1280 участников, охватывающих более 3600 корпоративных банковских учреждений в 178 странах и регионах мира. В 2022 году CIPS было обработано 4,4 миллионов платежных транзакций (рост 31,68%), а сумма составила 96,7 триллионов (рост 21,48%).

В системе SWIFT в 2021 году доля юаня на рынке составила 3,2%, обогнав японскую иену и заняв четвертое место. Юань уже имеет определенный масштаб, но на самом деле это все еще мало по сравнению с долей доллара и евро. В декабре 2022 года доля юаня в системе SWIFT снизилась до 2,15%.

С технической точки зрения программная инфраструктура для интернационализации юаня уже существует, но размер рынка слишком мал. Другими словами, совершенно ясно, что тенденции интернационализации юаня не хватает силы и он нуждается в импульсе.

Западные СМИ отмечали, что CIPS Китая не сможет сильно помочь российским банкам, поскольку рыночная доля юаня более чем в десять раз меньше доли доллара и евро (рыночная доля доллара в декабре 2021 года составила 40,5%, а евро – 36,6%). Этот комментарий оправдан, и он также иллюстрирует важность свободной конвертируемости юаня. Чтобы юань действительно интернационализировался, он должен свободно использоваться другими. Обязательными условиями для этого являются свободный обмен и прямое участие в валютной конкуренции.

Россия попала под санкции SWIFT, но еще в 2019 году многие российские банки обратились к CIPS, предвидя подобное. Иными словами, для банков развивающихся стран, попавших под санкции Запада, есть выход, если они подключатся к CIPS. По данным ЦБ РФ, с января до конца 2022 года доля юаня в расчетах по импорту в России выросла с 4% до 23%, а доля в расчетах по экспорту – с 0,5% до 16%. Однако расширение требует, чтобы юань начал активно возвышаться в мире.

Хотя доля рынка CIPS или юаней невелика, темпы роста очень высоки. В эпоху ИТ-интернета количество пользователей часто увеличивается на 50% или 100% всего за год. По сравнению со SWIFT, объем транзакций CIPS уже нельзя просто игнорировать, поскольку тот превысил одну десятую западной системы. Сверхвысокие темпы роста в 50% в год будут иметь больший эффект, если они сохранятся в течение несколько лет. То же самое верно и для юаня: пока он открыт для обмена на иностранный капитал, глобальный спрос может превзойти все ожидания, а китайский капитал может вызвать небывалый ажиотаж.

Я считаю, что все эти факторы – спрос на конвертацию юаня, доля юаня в мировых валютных резервах, рыночная доля CIPS, рыночная доля юаня и его обменный курс – могут дополнять друг друга и увеличиваться, что непременно приведет к буму на свободный обмен юаня.

В течение многих лет Китай оставался в тени на валютном рынке. Его экономическая мощь, производственная мощь и доля экспорта занимают первые и вторые места, но при этом странно, что юань уступает валютам нескольких небольших стран. Это неизбежно должно измениться. И российско-украинский конфликт может послужить этому толчком.

Валюта – это важный инструмент

Валюта является важнейшим инструментом для реконструкции мировой финансовой и торговой системы. Если доллар и евро продолжат доминировать в финансовой торговле, то стоит западным державам захотеть ввести санкции против своих противников, тем не удастся обойтись без валютных расчетов, и их активы могут быть свободно конфискованы. Чтобы решить эту проблему, нужен конкурент доллару и евро. Валюты развивающихся стран, представленные юанем, уже начинают соперничать с долларом и евро, и если Запад продолжит так относиться к рыночным трейдерам, люди вскоре начнут менять свой выбор. Китай уже является крупнейшим торговым партнером более 100 стран и регионов мира, его экспорт в 2022 году составил 3,59 триллионов долларов, а его доля на мировом рынке – 14,7%, что около одной седьмой от общемировой. Кажется, что это не слишком много, но это раскрывает огромный потенциал торговой силы КНР.

Китай практически не продает сырье, в то время как торговля крупнооптовыми сырьевыми товарами – это наибольшая опора экспорта многих стран. Поскольку потребители не пользуются сырьем напрямую, а гораздо больше покупают товары, произведенные в Китае, экспорт КНР сильнее на потребительском уровне. Доля Китая на мировом рынке продаж различных потребительских товаров, таких как мобильные телефоны, бытовая техника и мелкие товары, составляет 50-90%, и зачастую это наибольшая доля в мире.

Такое положение слишком колет некоторым глаза, поэтому США запустили кампанию "глобальной миграции производства", которая с 2010 года лихорадочно наращивала обороты. Вашингтон заявлял, что так хочет оживить американскую обрабатывающую промышленность, а также помочь некоторым другим странам.

Например, Бразилии: в течение нескольких лет она полагалась на экспорт сырья, а в 2010 и 2013 годах вдруг продвинулась в рейтинге конкурентоспособности производства, заняв пятое место в мире, но подняться до четвертого с тех пор не могла.

Позже продвинулись и Индия и Вьетнам. Индия долго терпела одну неудачу за другой, а на обрабатывающую промышленность приходилось 16% ВВП. Когда к власти пришел Нарендра Моди, прогресс замедлился, и Индии все еще далеко до цели в 25%. Скорость развития Вьетнама была неплохой, но объем недостаточный, а собственный технический уровень слишком низок, поэтому страна развивается лишь за счет иностранного капитала.

В то же время, за последние десять лет мировое положение обрабатывающей промышленности Китая стало более устойчивым, и она прекрасно преодолела два главных испытания – эпидемию и торговую войну с США. В течение длительного времени миграция производственной цепочки набирала обороты, в результате чего в марте экспорт Китая увеличился на 14,8%, а экспорт из Индии, Вьетнама, Южной Кореи и других стран упал на 12-15%. Даже самое слабое у Китая производство по выпуску микрочипов занимает 14% в мире и превосходит 12% США, хотя это и низкопроизводительная промышленность. Из-за безумного продвижения зарубежных СМИ люди частенько обращают внимание на промышленную миграцию китайских предприятий и говорят об отдельных случаях, полностью игнорируя макроданные.

Нам следует посмотреть на это под другим углом: обрабатывающая промышленность, которая не боится нападок Соединенных Штатов, может помочь юаню совершить скачок на международной арене, что в свою очередь ударит по доллару. Хотя юань еще не является свободно конвертируемой валютой, многие страны уже обратились к расчетам в юанях в двусторонней торговле с Китаем, что иллюстрирует скрытый потенциал китайской валюты. Если обрабатывающая промышленность сильна, то и валюта должна быть сильной.

Такие страны, как Россия и Иран, которые неоднократно попадали под санкции США и Европы, раньше в значительной степени "не думали об этом". Находясь под ограничениями, они всегда ждали их снятия, всегда стремились достичь желаемых торговых условий с США и Европой, а внутри них существовали прозападные силы.

Поскольку они слишком верят в силу Соединенных Штатов и Европы, стоит политической атмосфере немного разрядиться, как они тут же воодушевляются. Россия много раз подавала заявки на вступление в НАТО, а до 2014 года она также активно сближалась с группой G7, формируя G8. Иран всегда с надеждой смотрел на Европейский союз, не такой бескомпромиссный, как США. Только получив множество жестоких уроков за последние годы, они сдались и обнаружили, что за это время мощь Китая стала действительно впечатляющей.

В последние годы китайско-российская торговля стабилизировалась и достигла большого прогресса с 2015 года. В 2021 году объем торговли между Китаем и Россией вырос до 146,887 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 35,8%. Китай превратился в крупнейшего торгового партнера России. Однако импорт китайских товаров в Россию всего на 67,5 миллиардов долларов меньше, чем ее экспорт, а продукция из США и Европы привлекает россиян больше. Китаю было еще куда увеличивать объем товаров в Россию, и торговый потенциал между двумя сторонами по-прежнему был огромен.

В 2022 году объем торговли между Китаем и Россией увеличился еще на 29,3% до 190,271 миллиардов долларов, а китайский экспорт в Россию — на 13%. В первом квартале 2023 года объем торговли между Китаем и Россией вырос на 38,7% в годовом исчислении — на 53,846 миллиардов долларов. Экспорт КНР в РФ составил 24,074 миллиардов долларов, увеличившись на 47,1%, а импорт КНР из РФ — 29,772 миллиардов долларов, увеличившись на 32,6%. При таких темпах роста объем китайско-российской торговли в 2023 году может превысить 260 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2015 году.

То же самое происходит и со многими развивающимися странами: хотя их крупнейшим поставщиком является Китай, они по-прежнему считают, что продукция развитых стран – США, Европы и Японии – лучше. Однако на самом деле возможности Китая гораздо больше, чем у средней развитой страны. Можно с уверенностью сказать, что инфраструктура инициативы "Один пояс — один путь" не имеет себе равных в мире, и единственным ее препятствием является нерешительность стран-партнеров. Индия и Вьетнам предпочитают опираться на инфраструктуру Японии, и несколько сторон продолжают раскачиваться, остерегаясь китайских компаний. Например, Лаос: Китай твердо был нацелен построить Китайско-лаосскую железная дорогу, и после того, как в конце 2021 года было открыто движение поездов, Лаос наконец обнаружил, какое это было верное решение.

Уже есть признаки того, что с "божественной помощью" американских и европейских санкций возглавляемая инициатива "Один пояс — один путь" и ВРЭП, в котором участвует Китай, начнут "собирать урожай". Юго-Восточная Азия действительно добилась больших результатов и стала крупнейшим торговым партнером Китая.

Если Россия повернет на Восток и начнет энергичное экономическое сотрудничество с КНР, у Северо-Восточного Китая, как и у Северо-Западного появятся хорошие возможности для внешнего развития. Трехсторонние отношения Китай-Россия-Иран станут крупнейшей "горячей точкой" экономического развития на земле.

В принципах финансов и торговли нет ничего сложного. Перед лицом западных расистских санкций способ сопротивления развивающихся стран такой же, как и метод защиты своей национальной безопасности — "можем и воевать, можем и вместе мирно развиваться". Китай выстоял в торговой войне, и теперь Соединенным Штатам приходится быть осмотрительнее, если они захотят воевать.

Россия не только не рухнула под санкциями, но и может в некоторой степени сопротивляться капиталистическому миру. США и Европа насильно отрезали себя от ее энергоносителей, и теперь ЕС приходится выживать самому по себе. Однако, если Россия хочет избавиться от участи осажденной, затравленной санкциями страны, у нее еще есть пути отхода, и она не может полагаться только на природные ресурсы в своем сопротивлении.

Правильный выход для развивающихся стран – это сотрудничать с Китаем и другими сильными державами на равных, руководствуясь духом мирного соразвития ООН, отбросить споры и сомнения и смотреть вперед, инвестировать в развитие инфраструктуры и создавать условия для расширения торговли. Перед лицом совокупных санкций западных стран все, что могут сделать развивающиеся страны — это объединиться в группы. Несмотря на высокомерное отношение к этому Запада, развивающиеся страны должны решиться работать вместе, ведь это намного лучше, чем развиваться самостоятельно.

Именно поэтому премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим предложил на Боаоском форуме создать Азиатский валютный фонд, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сразу после вступления в должность призвал южные страны к объединению. Россия также заявила внешнему миру: российские энергетические сделки теперь будут оплачиваться не в долларах и евро, а в местной валюте… Нарастает волна дедолларизации.

Очевидна тенденция мирового развития, и она не изменится, если только западные страны не смогут трезво взглянуть на развивающиеся страны, отказаться от злых гегемонистских санкций и встать на путь честной конкуренции. Только в таких условиях экономическое и торговое сотрудничество между странами всего мира не будет взаимоисключающим, и такой мир будет приемлем. Однако мы все должны запомнить, как возникнет подобный мир — не благодаря подачкам развитых стран, таких как США и Европа, а в результате борьбы объединенных развивающихся стран.

Автор: Чэнь Цзин (陈经) – член научного сообщества "Фэнъюнь" и автор цикла статей "Государственная экономика Китая".