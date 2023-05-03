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РИА Новости

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: Минобороны закупит в несколько раз больше вооружения по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу была поставлена задача быстро нарастить темпы производства.

По словам Шойгу, ее удалось решить за счет эффективной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа от момента заключения контракта и выделения средств до поставки готовой продукции в войска.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.

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Россия
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