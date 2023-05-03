Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

Шойгу: Минобороны закупит в несколько раз больше вооружения по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу была поставлена задача быстро нарастить темпы производства.

По словам Шойгу, ее удалось решить за счет эффективной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа от момента заключения контракта и выделения средств до поставки готовой продукции в войска.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.